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空服員給「難搞」乘客取了個秘密暱稱 背後意思笑翻

記者謝雨珊／即時報導
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在「Karen」一詞成為形容難搞人士的代名詞之前，航空業內其實早已流傳另一個帶有...
在「Karen」一詞成為形容難搞人士的代名詞之前，航空業內其實早已流傳另一個帶有戲謔意味的稱呼。（示意圖取自pexels）

在「Karen」一詞成為形容難搞人士的代名詞之前，航空業內其實早已流傳另一個帶有戲謔意味的稱呼，那就是「Philip」。

根據Travel+Leisure報導，「Philip」源自空服員之間使用的英文縮寫「P.I.L.P.」，全名為「Passenger I'd Like to Punch」，直譯就是「我真想揍的乘客」。不過，這個說法純粹是機組人員之間用來紓壓的玩笑，並不代表真的鼓勵暴力。

一名美國航空（American Airlines）空服員透露，自己只聽過一次「P.I.L.P.」這個說法，而且還是從一名資深空服員口中聽到。他表示，這是一個相當小眾的航空業術語，後來不知不覺演變成「Philip」這個男性名字。

他強調，空服員當然不會認真鼓勵任何形式的暴力，而是在航班延誤、取消，或遇到難以應付的乘客時，用幽默和玩笑來緩解緊張氣氛、提振士氣。

那麼，什麼樣的乘客容易成為空服員口中的「Philip」？這名空服員表示，自以為是、要求過多，以及對機組人員態度粗魯，都是容易讓乘客「登上名單」的原因。此外，酒醉也是機上衝突的重要來源之一。

他指出，乘客如果因飲酒過量而在機上失控，除了可能被要求離開飛機，嚴重時甚至可能遭航空公司列入「禁飛名單」，成為真正無法再搭乘該航空公司航班的乘客。

不過，「Philip」這個說法如今已逐漸淡出航空業。一名阿拉斯加航空（Alaska Airlines）空服員表示，這類用語過去比較常見於傳統航空公司內部，但現在已經很少聽到。除了用語本身逐漸過時之外，空服員也擔心乘客可能無意間聽到，甚至理解他們正在討論什麼。

儘管如此，空服員仍表示，在長時間工作、航班延誤或面對突發狀況時，適度使用幽默仍是重要的紓壓方式。美國航空空服員表示，「幽默和諷刺是面對難熬工作日的重要工具，有時候你就是得笑一笑。」

而對乘客而言，要避免成為空服員口中的「Philip」，其實並不困難。空服員給出的建議很簡單：保持友善、有禮貌，並遵守機上安全指示。

「我們的工作是讓你的飛行旅程舒適，但同時也要確保安全。」他表示，「以你希望別人對待你的方式去對待他人，真的沒有那麼難。」

精華 FAQ

  • 「Philip」是空服員之間戲稱難搞乘客的秘密暱稱，源自縮寫 P.I.L.P.，意思是「Passenger I'd Like to Punch」，主要只是用來調侃和紓壓。

  • 自以為是、要求過多、對機組人員態度粗魯，以及飲酒過量後在機上失控，都是容易讓乘客被視為「Philip」的常見原因，嚴重時還可能遭禁飛。

  • 因為這些用語本來就偏小眾，而且空服員也擔心乘客無意間聽見或理解內容；加上職場文化改變，現在更傾向用幽默但不具攻擊性的方式紓壓。

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