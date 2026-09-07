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加州新法上路 買二手車後悔能退 但要注意這幾點

記者子為/即時報導
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10月1日起，消費者向加州持照車商購買或租賃價格不超過50000美元的二手車，可...
10月1日起，消費者向加州持照車商購買或租賃價格不超過50000美元的二手車，可在3天內取消合約，而且不必說明原因。（美聯社）

加州買車，合約一旦簽下，即使後悔通常也不能把車開回去退掉。不過今年10月1日起，部分二手車交易將出現重大例外：消費者向加州持照車商購買或租賃價格不超過5萬美元的二手車，可在3天內取消合約，而且不必說明原因。

根據加州車輛管理局（DMV）公布的2026年新法說明，「加州打擊汽車零售詐騙法」（SB766）將於10月1日生效。州長紐森已於2025年10月6日簽署法案。

目前的規則與新法不同。根據DMV的「加州汽車買家權利」說明，現行法律僅要求車商向購買價格低於4萬美元二手車的消費者，提供一項付費的兩天取消選擇。新法生效後，符合條件的交易將自動附帶3天取消權，車商不得另外收費出售這項權利。

不過，SB766對「3天」有明確定義，並不一定等於簽約後72小時。法案規定，期限從簽訂合約的次日開始，至第三個日曆日車行停止營業時結束；如果第三天車行不對外營業，期限順延至下一個營業日。

取消合約也不等於免費退車。根據法案，車商可收取車輛售價1.5%的重新入庫費，最低200美元、最高600美元。

里程是另一項重要門檻。SB766規定，從簽約至提出取消期間，一旦行駛超過400英里，取消權便不再適用；若超過250英里但未超過400英里，車商可就超出部分每英里加收1美元，最高150美元。

法案列明，買家或承租人必須在營業時間內，親自把車送回原車商，並交還交易中取得的現金或其他物品。車況須與交車時相同，但合理磨損，以及交車後才顯現、並非買家造成的瑕疵或機械問題除外。

根據SB766，消費者行使取消權後，車商原則上須在48小時內取消合約並退款，但可扣除法律允許的費用。若交易包含舊車折抵，車商應退還舊車；若舊車已售出或開始轉移產權，須按相關規定進行補償，再扣除尚未清償的擔保債務。

車商還須依照法案，另行提供一份「二手車購買或租賃3天取消權」文件，列出確切期限、車輛識別號碼、可能收取的費用及退車條件。如果交易主要以中文洽談，法案要求車商同時提供中文版本。

這項權利並非適用所有交易。SB766明確排除新車、價格超過50000美元的二手車、摩托車、拍賣售出的二手車，以及承租人買下自己原先租用車輛的交易。法案將車商定義為加州持照車商，因此私人買賣也不包括在內。

除了取消權，DMV指出，新法也禁止車商不實陳述車輛總價及融資條件。根據法案原文，特定車輛的廣告及車商首次書面回覆須披露總價；推銷附加產品時，須說明消費者可不購買；若以月供金額推銷，還須披露完成所有付款後的總支出。

精華 FAQ

  • 只有向加州持照車商購買或租賃、價格不超過5萬美元的二手車，才可在3天內取消合約，且不必說明理由；私人買賣、新車、摩托車與拍賣車都不適用。

  • 車商可收取1.5%的重新入庫費，最低200美元、最高600美元；若取消前行駛超過250英里，可就超出部分每英里加收1美元，最高150美元，超過400英里則不能取消。

  • 買家須在營業時間內親自把車送回原車商，並交還相關物品；車商原則上48小時內退款。另須提供3天取消權文件，並揭露期限、VIN、費用與退車條件，中文洽談還要給中文版本。

加州 二手車 紐森

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