肌肉裡也有寄生蟲 研究告訴你為何吃生魚片要小心

巴西最新研究：近全數漁獲皆中鏢！96%魚體內驚現寄生蟲 肌肉組織亦遭入侵。（取自Ocean and Coastal Research報告）

ScienceAlert新聞網報導，常被用來製作生魚片或鮪魚罐頭的肥美鮪魚，體內可能暗藏比想像中更多的寄生蟲。

巴西 南部聖卡塔琳娜聯邦大學（Federal University of Santa Catarina）的科學家日前針對當地捕獲的53鮪魚進行檢測，結果發現幾乎所有樣本都遭到線蟲汙染。根據發表在《海洋與海岸研究》（Ocean and Coastal Research）期刊上的簡報，研究團隊在這些魚體內總共清點出超過1600隻微小寄生蟲。

研究團隊藉由高倍率顯微鏡檢測發現，在受檢魚隻體內，僅有腎臟和心臟完全未受感染，其餘器官與組織幾乎無一倖免，到處可見寄生蟲及其活動痕跡。在受測的53尾魚中，寄生蟲感染率高達96%。其中感染最嚴重的是腸道，其次是人類主要食用的肌肉組織，再來則是胃部。

研究作者在結論中指出：「這些結果凸顯了衛生檢驗的重要性，同時也強調捕獲後必須立即進行內臟去除作業，以防止幼蟲從內臟遷移至肌肉組織。」

這項來自巴西的研究規模雖小，且僅涵蓋單一時間點，但結果顯示該海域的鮪魚普遍攜帶兩大類寄生蟲：錐吻線蟲（Trypanorhyncha）與安尼線蟲（Anisakis）。

在浩瀚的海洋中，寄生蟲與魚類本就共同演化、相互依存，因此在鮪魚體內發現寄生蟲並不完全令人意外；真正令人吃驚的，是單一樣本內的寄生蟲數量竟如此龐大，且廣泛分布在各個器官與組織中。

一般供人類食用的鮪魚通常會經過水產加工業者和壽司師傅的嚴格檢驗，肉眼可見的寄生蟲多數都會被剔除，但現實是，仍有些微小個體難免會突破防線。事實上，美國的寄生蟲學家目前正透過研究過期魚罐頭中的隱藏蟲體，藉此追蹤海洋寄生蟲的數量變化趨勢。

在消費者急著把手邊的魚罐頭扔掉之前，必須釐清的是：人類意外感染錐吻線蟲幼蟲的情況極為罕見，且並非所有安尼線蟲都會引發人類疾病；在罐頭高溫殺菌的加工過程中，絕大多數寄生蟲都會被消滅，對人體並無危害。

話雖如此，若生食或食用未煮熟的魚肉，部分寄生蟲仍可能附著於人體腸壁上，引發腹痛、嘔吐、噁心或腹瀉等腸胃道症狀。

專家認為，未來仍需在巴西外海及全球主要漁區展開更多寄生蟲追蹤調查，以深入了解牠們在急遽變化的海洋環境中究竟如何繁衍。

對於一般消費者而言，華盛頓大學寄生蟲學家雀兒喜·伍德（Chelsea Wood）提出了相當接地氣的建議。「坦白說，大家吃的食物裡幾乎都有蟲，」伍德2020年在西雅圖水族館演講時直言，「但烹調能殺死食物中形形色色的寄生蟲，只有在生食或食用未煮熟的食物時，我們才會遇上具有感染力的活體寄生蟲。」

她甚至打趣地補充道：「況且，當你吃下這些寄生蟲時，你也成為了串聯浮游生物、魚類、鯨魚直到人類這個自然循環的一部分。」