1篇看懂好市多標價：「.97」為降價 星號有特別含義

一款運動飲料標價14.99美元，價牌右上角卻出現小星號「＊」，顯示星號與價格尾數是不同訊號，也不代表商品正在特價。（記者王湘涵／攝影）

Costco 商品價牌除了標示售價，價格尾數及右上角的小星號，也常被會員視為判斷商品是否降價、可能不再補貨的「密碼」，網路上甚至流傳不同尾數各有含義，進一步查證Costco資料發現，部分「密碼」確有根據，但特殊尾數未必代表折扣。

看到「.97」 這個真的有根據

Costco曾在提供給美國員工的Orientation Magazine中說明，價格以「.97」結尾，代表商品由採購人員降價，「.00」則代表倉庫端降價。因此，「.97代表降價」確有Costco資料支持，但若進一步解釋為「店經理特價」或「商品即將停售」，就超出官方資料所能證實的範圍。至於「.00」，此次實際走訪並未發現。

別只盯尾數 右上角「＊」也有玄機

價牌右上角的小星號也是Costco會員經常留意的訊號，常被暱稱為「Death Star」，一般被解讀為該品項目前沒有後續補貨計畫。

星號不宜直接解讀為「永久停售」，商品可能因季節、包裝或規格調整等因素退出目前庫存；消費者看到星號可留意售完後可能不會立即補貨，但不代表正在特價。

「.74」代表什麼？小心別過度「解碼」

例如一款15罐裝汽水標價20.74美元，出現.74尾數。網路上有說法認為，這類非典型尾數可能是Costco因應附近零售市場價格競爭所做的調整。

Costco官方指出，同一商品在不同倉庫可能出現價格差異，庫存、採購、供應商後續進貨價格及「當地競爭」都可能影響售價；不過，受到競爭影響不等於「跟價」，Costco也明確表示不與其他零售商進行價格匹配。目前沒有官方資料證明「.74」具有特定含義，僅憑尾數無法判斷定價原因。

看懂Costco價牌，不必背下一整張「密碼表」；.97、.00有Costco資料支持，星號則可留意補貨狀況，其他尾數未必有固定含義，更不代表一定折扣。與其看到特殊數字就急著「解碼」，不如先分清哪些訊號真正有據可循。

Costco飲料區，同一品類就發現.19、.09（上圖）、.74（左下圖）及.29（右下圖）等不同價格尾數。（記者王湘涵／攝影）