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無相關經驗也能進 鳳凰城台積電大徵才 有167個職缺

記者趙健╱即時報導
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最新資料顯示，台積電亞利桑納目前有超過160個職缺，從工程、資訊科技到製造、物流...
最新資料顯示，台積電亞利桑納目前有超過160個職缺，從工程、資訊科技到製造、物流及品質管理都有需求。部分工作不要求應徵者具有相關工作經驗。(美聯社)

隨著台積電持續擴大亞利桑納州布局，鳳凰城廠也在大舉招兵買馬。最新職缺資料顯示，台積電亞利桑納目前有超過160個職缺，從工程、資訊科技到製造、物流及品質管理都有需求。部分工作並不要求應徵者具有相關工作經驗，沒有半導體業背景也有機會進入這家晶片巨頭。

根據亞利桑納科技職缺平台Arizona AI截至9月6日彙整，台積電亞利桑納目前有167個不同職缺，同一職位可能招募多人。台積電招聘網站近期也持續發布鳳凰城新職位，涵蓋工程、設備、資訊科技、製造、供應鏈、品質管理及行政等不同領域。

其中一個門檻相對親民的是Manufacturing Specialist（製造專員）。台積電在招聘頁面一開頭就寫著「加入我們的團隊——不需要經驗」，並表示公司會提供完整培訓。該職位並不只是一般人想像中的生產線作業。根據職缺說明，製造專員需要在製造指揮中心或晶圓廠內工作，透過電腦系統監控自動化半導體製造流程、追蹤生產狀況，並在出現問題時與相關團隊合作處理，以確保晶圓按照生產計畫完成。

另一個明確不要求先前相關經驗的職位，是Logistics & Parts Management Technician（物流與零件管理技術員）。根據招聘頁面，這份工作主要負責晶圓廠內零件及資產的接收、庫存管理和配送，也可能接觸化學品、硬碟、石英零件及工具校準等工作。

台積電目前招聘的職位也遠不只有晶片工程師。官方招聘網站還可見IT Fab System Technician（晶圓廠IT系統技術員）、Quality Engineering Technician（品質工程技術員）、Gas Monitoring System Technician（氣體監控系統技術員）、供應鏈採購、行政以及建築設施維護等職缺。其中IT系統技術員工作涉及晶圓廠IT系統、資料庫、自動化系統及相關技術支援，台積電提供在職培訓。

另一個較少讓人聯想到晶片公司的職位是Building Maintenance Technician（建築維護技術員）。工作內容包括台積電園區建築及相關設施的日常檢查、維護和維修，涉及電氣、水管、照明、空調等系統。不要求半導體產業背景。

除上述職位，台積電近期還持續刊登新的工程及技術職缺。官方招聘網站顯示，9月初仍有新的工程、IT、品質管理、氣體監控、海關合規及資產管理等鳳凰城職位陸續發布。

精華 FAQ

  • 根據Arizona AI截至9月6日的彙整，台積電亞利桑納目前共有167個不同職缺，同一職位也可能同時招募多人，顯示鳳凰城廠正持續擴大人力配置。

  • 文中點名Manufacturing Specialist與Logistics & Parts Management Technician都不要求相關經驗，前者提供完整培訓，後者則負責零件、資產接收、庫存與配送等工作。

  • 除了工程與設備職缺，台積電也招募IT Fab System Technician、Quality Engineering Technician、Gas Monitoring System Technician、建築維護、行政、供應鏈採購等多元職位。

亞利桑納州 台積電

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