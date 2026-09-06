退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...

存到百萬美元準備退休？專家示警：除配偶外切勿向任何人透露。（示意圖／美聯社）

雅虎 財經報導，達到百萬美元資產里程碑固然值得慶祝，然而這項成就對部分人而言可能成為沉重負擔。在存到百萬級退休金後，除配偶外切勿向任何人透露。

根據Northwestern Mutual調查，美國人心中理想的退休「黃金數字」約為146萬美元，而100萬美元已相當接近這項目標。

然而，這項成就對部分人而言，也可能成為沉重負擔。達成此目標不僅會悄然改變周遭親友看待你的眼光，還可能扭轉你的自我認知，進而為個人財務帶來全新風險。

金融服務機構JG Wentworth調查顯示，近半數（48.3%）受訪者坦言，向有百萬級資產的家人借「小錢」時，「未打算償還」。此類金錢往來極具情感風險，高達46.6%受訪者表示，與親友間的借貸關係，曾引發嚴重爭吵或衝突。

此外，財富效應亦會影響自我心態。一旦自認晉升「富人階級」，便可能不再嚴格執行預算、儲蓄與投資—然而這些習慣，正是當初積累財富的關鍵基石。

「百萬富豪」的標籤，更易引發「生活方式通膨」（lifestyle creep）。為維持排場，民眾可能不自覺擴大預算購置豪宅或名車。對許多高資產人士而言，這種生活成本攀升，正是讓財務規劃脫軌的隱形陷阱。

鑑於潛在風險，對個人淨資產保持低調是明智之舉。若遇親友借款，可委婉表示資金已投入長期投資、短期難以變現。透露的資訊越少，需要應對的各方預期就越低。

這也是多數美國人的共識。金融機構Empower的調查指出，高達62%的美國成年人完全避談金錢話題；其中63%不與家人討論個人財務，75%則不會向朋友提及。

100萬美元固然是重大里程碑，卻非萬靈丹，投資人仍需維持嚴格的儲蓄與投資紀律。特別是若個人的退休目標高於此數，更不可鬆懈。若依據經典的「4%退休提領率」計算，100萬美元的退休金每年僅能提供約4萬美元的開銷額度。

蓋洛普（Gallup）2025年數據顯示，62%的美國人持有股票。然而，自2020年代初以來，持續的市場震盪凸顯資產多元配置的重要性，臨近退休之際尤為關鍵。市場一旦反轉，退休資產恐大幅縮水。

許多民眾僅依賴401(k)與IRA等退休帳戶中的股市投資。尤其當美股「科技七巨頭」佔標準普爾500指數權重達約34%之際，科技與AI板塊若出現回檔，高度集中於股市的投資組合將面臨重創。