家人病危、緊急醫療 航空業「救急機票」省很大

阿拉斯加航空也设有喪親相關政策，為直系親屬過世後在7天內旅行提供所選航班最低票價10%的折扣，但需聯繫人工客服。（讀者提供）

人在海外的遊子最怕接到家人突然病危的電話，除來不及見最後一面，還有最後一刻打開航空公司網站，發現票價或改簽成本驚人。航空業其實存在一種鮮為人知的「救急機票 」或特殊改票機制，但關鍵時刻能不能少付一筆錢、免除改票費，甚至提前搭上最近航班，往往取決於搭的是哪一家航空公司。

美國主要航空公司中，達美航空 把緊急醫療和親屬病危兩項單獨分類處理；阿拉斯加航空也設有喪親相關政策，為直系親屬過世後在7天內出行的旅客，提供所選航班最低票價10%折扣，但需聯繫人工客服。美國航空則提供符合條件的喪亲及重大疾病退款手續費豁免。加拿大航空提供明確的喪親優惠票價，適用於直系親屬病危或去世的緊急出行，旅客須電話申請並提交醫院、殯儀館或死亡證明等文件，但部分票種及北美境內航程不適用。

在亞洲航空公司中，新加坡 航空在改簽和退款頁面直接提供緊急醫療和人道理由兩種申請類別，如因醫療緊急狀況或重大親人事故需要改行程或取消，新航有專門申請管道。但這不意味一定會給客人一張打折「喪親票」，官方表述更接近提出特殊情況申請，再由航空公司審核。全日空（ANA）的規定是，如旅客開始旅程後，其直系親屬死亡，ANA可對旅客或陪同的直系親屬機票豁免最低停留期限和延長機票有效期限。日本航空（JAL）則規定，若乘客或其同行旅客因病無法出行，只要提交醫生開立的醫療證明，即可無手續費退票。

中港台航空公司依個案處理

華航、長榮、國泰和大韓都是依個案提供協助，沒有公開「緊急票」。長榮航空規定，備妥親屬的死亡證明與證明親屬關係的身分文件（如戶口名簿），並透過官網購票聯繫客服中心。若透過旅行社購票，則需聯繫原購票旅行社協助。改票或退票是否能豁免手續費，依照乘客購買機票種類與票價規範個案審核。

華航代表Allison吳表示，華航針對親人病故或是旅客本人因為重大傷病需要住院、開刀等，考量人道需求，經檢附相關證明，均採免退票或改票手續費辦理。至於因銷售艙等不同須補價差部分，仍依常態規範辦理。

星宇航空和長榮航空原則類似，根據購票管道不同聯繫相關人員，需通過人工處理，但官網購票處理更為快捷。有網友分享去年底家人過世需更改回程航班緊急回台灣，其在星宇官網購票，直接聯絡星宇客服，客服得知其因喪改票，還幫其申請免除改票手續費。

中國的航空公司目前提供因病退改票機制，適用於旅客本人或同行人員因受傷、疾病及其他健康原因無法按原計畫搭機的情況。符合條件並提供證明後，可免收改票或退票手續費，但改簽產生的票價差額仍需支付。對於旅客因親人過世（直系親屬身故）而無法按計畫出行的情況，設有特殊退票（喪退）政策，符合條件可申請免收退票費（全額退款），但須經人工審核。

但有旅客嘗試申請南航特殊退票，最終未獲批准。據該旅客在網路分享，他因86歲祖母病危，臨時決定取消行程並趕回家。先後多次聯繫南航客服，按照客服要求提交身分證、戶口本親屬關係證明及病歷等材料，但最終仍被告知不符合全額退票條件。

大韓航空則是針對醫療危機有相應規定，根據具體情況評估，可申請特殊情況取消航班或免除改簽費。