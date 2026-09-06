退休帳戶超百萬者創紀錄 幾月內飆升近20% 這因素促成

401(k)百萬美元帳戶飆漲，但很多人還沒做好退休準備。（美聯社）

美國退休 帳戶中擁有百萬美元資產者持續增加。隨著股市第二季強勁反彈，加上勞工維持高水平的退休儲蓄，富達投資（Fidelity Investments）最新數據顯示，截至今年第二季底，401(k)帳戶餘額達到或超過100萬美元的帳戶增至76.9萬個，創下歷史新高，較第一季的65.4萬個增加約19%。

紐約郵報等媒體綜合報導指出，強勁股市表現是推動這波退休帳戶資產增加的重要因素。富達第二季退休分析顯示，在截至6月30日的三個月內，標普500指數上漲約15%，帶動與股市表現連動的401(k)退休帳戶同步增值。

富達數據顯示，第二季平均401(k)帳戶餘額升至15萬5800美元，較第一季增加10.5%，創下2020年第四季以來最強勁的單季增幅。同期，平均IRA帳戶餘額升至14萬4523美元，較第一季增加10%；403(b)帳戶平均餘額則達14萬5000美元，較第一季增加11.5%。三類退休帳戶平均餘額均創下新高。

除了股市上漲，勞工持續把較高比例的薪資存入退休帳戶，也是資產增加的重要因素。

富達指出，第二季401(k)平均總儲蓄率維持在14.4%，連續第二季處於歷史高位。其中員工平均存入率達9.6%，創歷史新高；加上雇主平均提供的4.8%，使整體儲蓄率接近富達建議的15%年度退休儲蓄目標。第二季有12.1%的401(k)參與者提高自己的存入比例，另有81.2%的參與者已存入足以取得雇主全額配對供款的金額。

富達第二季分析數據涵蓋超過5500萬個IRA、401(k)及403(b)退休帳戶。其中，401(k)數據來自2萬7300個企業退休計畫，包括2580萬名參與者。

值得注意的是，401(k)帳戶達到百萬美元門檻，並非單靠短期股市上漲。Yahoo Finance報導指出，截至第二季，401(k)百萬美元帳戶持有者平均年齡約58歲，平均已持續儲蓄25年；個人平均存入率約17.3%，若計入雇主配對供款，總比例約達25.8%。在這批帳戶中，X世代占約62%，嬰兒潮世代約31%，千禧世代約6%。

不過，76.9萬個401(k)百萬美元帳戶，並不代表大多數勞工都已做好退休準備。富達資料顯示，這批達到百萬美元門檻的帳戶約占其401(k)數據所涵蓋2580萬名參與者的3%。換言之，絕大多數401(k)參與者的退休帳戶距離100萬美元仍有相當差距。

另一方面，退休資產增加並未完全轉化為民眾對退休生活的信心。財富管理及員工福利諮詢公司NFP，2026年退休趨勢報告顯示，69%的受訪員工對自己能否舒適退休缺乏信心，72%認為自己的退休準備進度落後；另有46%表示，由於其他財務壓力而降低退休儲蓄優先順序或無法存錢。