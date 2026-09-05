這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

才廣懿（左三）不時和老朋友們相約吃飯雅聚。（才廣懿提供）

除生活成本大節省，一站式看病的方便，以及生活的參與感等，也是部分南加 華人選擇回台灣養老的原因。

「在美國，身體每一個部位可能要去不同地方、看不同醫生，還要做不同科別的檢查。對年紀大的人來說，光是開車就是一個問題。」才廣懿說，之前中風 後視力大受影響，開車已成為日漸沉重負擔，但隨著年紀愈來愈大，跑醫院的時間變多，困難度增大。回台灣看病，醫院、檢查、領藥通常集中在同一個醫療體系，對年紀大、行動不便的人來說，大大減少開車各地奔波的麻煩。

台醫療普及 體貼患者

雖然離開台灣近半個世紀，但近年身邊愈來愈多朋友回台灣養老，使得她對台灣全民健保和就醫門檻與慢性病照護有更多了解。例如：「新台幣150元（約4.7美元）掛號後基本醫療費用全部免費」；符合條件的慢性病患者，可以取得90天有效的慢性病連續處方箋，最多分三次領藥；部分符合條件的第二、第三次領藥，免收藥品部分費用。才廣懿說，對像她這樣需要長期服用心血管、血壓、血糖等藥物的老人來說，是很實際的便利。

台灣勞動部最新統計顯示，2025年6月外籍家庭看護工的平均經常性薪資約新台幣2.1萬元，加上加班費後約2.4萬元，全陪薪資約3萬2000元；換言之，每月1000美元，就能請到外籍看護工全程陪同，解決生活種種。才廣懿說，這個數字相當於在美國同樣待遇的1/6。

她表示，身邊許多朋友近年因為台灣「低門檻、普及性」醫療模式，回台養老。有人選擇花蓮，有人選擇宜蘭和高雄，也有人選擇台北。她一位友人在洛杉磯三度中風後，選擇回台灣養老；另一位單身母親朋友因孩子長大成人在外地工作，乾脆賣房回台，「與其在美孤獨生活，不如回家陪年邁老媽」。

生活參與感 美國難有

才廣懿曾考察台灣新北市一處養生村，發現裡面長住的老人，有相當一部分是從美國回台的華僑。她說，台灣很多地方仍有讓退休人士參與社會的機會，包括醫院、學校、郵局、銀行以及各類社區服務，都能看到志工身影。對她而言，這不只是「打發時間」，如果能做一些有意義的事，會覺得自己還是有用。

不過，回台灣也不是沒有代價。才大姐說，她在南加生活46年，已習慣當地乾燥、陽光充足的氣候。台灣溫暖、潮濕，尤其是漫長的夏天，是必須面對的挑戰。

但她已經想好「避暑」方式。「趁現在還可以走、體力還能負荷，夏天就出去旅行。」她最喜歡雲南麗江，也喜歡貴州六盤水、東北伊春等地。她計劃夏天去這些地方，租一間民宿，吃當地食物、過當地人的生活，費用同樣也比較低。相比在美國與亞洲之間10多個小時的長途飛行旅行，從台灣出發輕鬆很多。

才大姐說，這些年，她身邊不少早年從台灣來美國的朋友，已陸續回台灣養老，包括不少曾在洛杉磯媒體工作的台灣朋友，在美國生活數十年後，重新把人生的最後一段路拉回故鄉。

「孩子、孫輩和很多家人仍然在美國，不會完全切斷與美國的關係；」才大姐說，由於台灣來美的移民可以保留美、台雙重國籍，自由往返兩國，因此返台不是「脫離美國」，只是把退休生活的主要基地換個地方。

才廣懿（左三）和老朋友們出遊聖塔芭芭拉。（才廣懿提供）

才廣懿精心養護的金桔樹每年春節前後結滿果子，滿樹金黃。她感慨，要離開生活46年的美國，心中還是非常不捨。（記者楊青╱攝影）

才廣懿感慨，她居住在非華人聚集社區，平常鄰居往來很少。（記者楊青╱攝影）

售屋廣告已經刊出，才廣懿希望自己的房子能賣個好價錢。（記者楊青╱攝影）