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用「關狗籠」懲罰2幼女 南加惡母下場慘了

編譯陳盈霖／即時報導
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兩名女孩被繼母用關入狗籠方式懲罰後驚恐逃脫，繼母馬奎茲被控多項重罪指控。示意圖。...
兩名女孩被繼母用關入狗籠方式懲罰後驚恐逃脫，繼母馬奎茲被控多項重罪指控。示意圖。（Pexels）

紐約郵報報導，洛杉磯52歲女子馬奎茲（Sonia Marquez）涉嫌用「關狗籠」作為懲罰，將兩名年幼繼女關入籠內，兩童在極度恐懼中成功逃脫。2日於林肯岡（Lincoln Heights）社區被捕的馬奎茲被控兩項酷刑罪及兩項可能造成傷害的虐待兒童罪。警方告訴加州郵報，馬奎茲4日出庭時，對所有罪名均表示不認罪。

兩名女孩分別為9歲與11歲。她們告訴警方，繼母一直用「把她們關進狗籠」作為懲罰。報導指出，她們逃離後，因害怕不敢回家。一名成年人將她們帶回家中協助報警。洛縣消防局隨後將孩子們送往醫院治療，並交由洛縣兒童與家庭服務局安置。警方未說明收留的兩名女孩是否與其有親屬關係。

調查人員認為，馬奎茲涉嫌虐待的情況，至少從今年2月開始，期間女孩們多次被關入狗籠。警方告訴加州郵報，馬奎茲在照顧孩子方面存在「嚴重疏忽」。目前不清楚她們每次被關入狗籠究竟有多長時間。

根據指控文件，馬奎茲還面臨第五項虐待兒童重罪（Felony Child-Abuse）指控，受害者是名12歲女孩。根據MyNewsLA，檢察官哈塔米（Jonathan Hatami）證實該女孩是她的親生女兒，但與兩名繼女指控不同的是，第五項罪名並未指控馬奎茲造成該女孩身體傷害。

根據監獄紀錄，目前她被關押在世紀地區拘留中心（Century Regional Detention Facility），保釋金為275萬美元。警方稱，目前沒有其他在逃嫌犯，全案仍調查中。

精華 FAQ

  • 警方指控她把9歲與11歲的兩名繼女關進狗籠作為懲罰，且情況可能從今年2月就開始，期間多次發生，孩子因此陷入極度恐懼。

  • 她們逃離後因害怕不敢回家，後由一名成年人協助報警；洛縣消防局將兩童送醫治療，之後再交由洛縣兒童與家庭服務局安置。

  • 她被控2項酷刑罪、2項可能造成傷害的虐待兒童罪，以及1項與12歲親生女兒相關的虐童重罪；她已不認罪，保釋金為275萬美元。

洛杉磯 林肯 加州

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