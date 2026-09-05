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花費差六倍還多 南加華人賣房回台灣養老

記者楊青╱洛杉磯即時報導
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才廣懿在自己多年精心養護的花園前挂出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）
才廣懿在自己多年精心養護的花園前挂出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

經歷求學、求職、事業奮鬥、成家立業、生兒育女的人生上半場後，南加州愈來愈多早年移民美國的台灣人，開始為人生下半場重新布局。台灣，成為他們養老新目標。

「少小離家老大回」，對南加州華人社區活躍人士才廣懿（僑社稱「才大姐」）而言，答案相當堅定。在南加州生活46年後，她決定賣掉居住數十年的房子，回到台灣花蓮老家養老。

半個月前，她在自己多年來精心養護的前院玫瑰花叢前掛出「出售」牌子，「什麼時候房子出清，我就搬回台灣。」她說，這不是一時興起的決定，而是經過幾年的生活感受、醫療體驗、費用比較和反覆思考後做出的選擇。

才廣懿多年來活躍於南加藍營，也是伶倫劇坊第一演員和長期活躍成員，僑界朋友甚多。但三年前，92歲的先生過世後，她的生活發生根本性變化。「一個人如何面對變老？」成為她第一次認真思考的問題。

獨生子擔任洛杉磯縣地檢署公設辯護人16年，工作繁忙。才廣懿和朋友們也隔三岔五相約喝茶、聊天，偶爾一起旅行，但大部分日常時間，仍需一個人面對。「我慢慢意識到，長期的孤獨對身體健康實在不好」。

四年前她曾接受心臟手術，健康狀況大不如前，年紀愈大，慢性病、視力、行動能力等問題也愈來愈多。「如果在美國長住，將來長期照顧是一個很吃力、甚至有點恐怖的事情。我也不想拖累孩子。」她這些年的實際經驗是，美國醫療有保障，但「有醫療保險」並不等於「看病完全不用花錢」，「自付成本」仍是一道嚴峻考題。

她舉例說，2026年的聯邦紅藍卡Part B標準月保費為202.90美元，年度自付額283美元；Part A每一個住院自付額1736美元；住院第61至90天，每天還需支付434美元，第91至150天每天為868美元；Part D的年度藥物自付額最高也達615美元。

才廣懿以自己先生為例說，四年前，他每個月的照顧花費已高達6500美元，現在無疑更貴；如果在花蓮，每個月花費約1000美元就可以請到一位全天候服務和陪伴的外籍工作者。「在美國，如果純粹用微薄的退休金生活，基本無法支付；即便是退休金再加一點存款，依然非常吃力。」她說，相反，拿美國退休金，配合台灣長者相關生活、交通福利，在台灣生活會自在很多。據她瞭解，年滿65歲的台灣國民如果無收入，全民健保免繳保費或半價，（依縣市而定），每月還有新台幣600元公交補助，以及每月約100~200美元的國民年金補助。

擁有自己的一方庭院，南加氣候也好，但才廣懿表示，美國昂貴的醫療和陪護費用，讓她最...
擁有自己的一方庭院，南加氣候也好，但才廣懿表示，美國昂貴的醫療和陪護費用，讓她最終決定返回台灣養老。（記者楊青╱攝影）

老友們相聚，最大的話題之一就是去哪養老最好。（才廣懿提供）
老友們相聚，最大的話題之一就是去哪養老最好。（才廣懿提供）

才廣懿（右一）和朋友們一起開心出遊 休士頓。（才廣懿提供）
才廣懿（右一）和朋友們一起開心出遊 休士頓。（才廣懿提供）

精華 FAQ

  • 主要因為年紀漸長後，獨居孤單、慢性病與照護需求增加，加上美國醫療與長期照顧自付成本高，讓他們重新評估晚年生活安排。

  • 她在先生過世後更感到獨自老去的壓力，又親身經歷心臟手術與醫療費用負擔，認為在花蓮能以更低成本獲得照護，因此決定賣屋返台。

  • 她指出美國雖有醫療保險，但Part B、住院與藥費自付仍高，照顧費也昂貴；相較之下，台灣有健保、交通補助與外籍看護，生活壓力較小。

加州 退休 南加

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