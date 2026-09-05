辣椒炒肉爆紅 知名連鎖中餐費大廚闖美 首店在南加

中國知名湘菜品牌「費大廚」即將於聖地牙哥開設全美首家店。（聖地牙哥西野購物中心官網）

FOX 5電視台報導，積極拓展海外市場的中國知名湘菜品牌「費大廚」（Chef Fei），5日在聖地牙哥 西野購物中心（Westfield UTC）開設全美首家分店，正式插旗美國。這家以大火爆炒聞名的連鎖餐廳，由費良慧（Fei Lianghui）於1997年在湖南省創立，目前在中國已有超過200家分店。

費良慧於2018年獲頒「中國金廚獎」，這項獎項被視為中國廚師界最高榮譽；2020年，他再獲「中國炒菜王」稱號，四年後入選「富比世 中國」餐飲業先鋒人物。

在中國經營近30年後，他終於將品牌拓展至海外。新店主打高溫大火「鑊炒」技法，呈現風味濃郁且道地的中國菜，最具代表性菜色是以「香濃、大膽、火辣」著稱的「辣椒炒肉」，適合親友聚餐、多人分享。

目前費大廚已在Yelp開放少量訂位，地址為4301 La Jolla Village Drive，第2040號店面（原先是The Winery Restaurant & Bar），位於今年稍早開幕的知名日料品牌Katsuya Ko對面，緊鄰來自紐約的高端手工冰淇淋品牌Van Leeuwen Ice Cream。