我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

辣椒炒肉爆紅 知名連鎖中餐費大廚闖美 首店在南加

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國知名湘菜品牌「費大廚」即將於聖地牙哥開設全美首家店。（聖地牙哥西野購物中心官...
中國知名湘菜品牌「費大廚」即將於聖地牙哥開設全美首家店。（聖地牙哥西野購物中心官網）

FOX 5電視台報導，積極拓展海外市場的中國知名湘菜品牌「費大廚」（Chef Fei），5日在聖地牙哥西野購物中心（Westfield UTC）開設全美首家分店，正式插旗美國。這家以大火爆炒聞名的連鎖餐廳，由費良慧（Fei Lianghui）於1997年在湖南省創立，目前在中國已有超過200家分店。

費良慧於2018年獲頒「中國金廚獎」，這項獎項被視為中國廚師界最高榮譽；2020年，他再獲「中國炒菜王」稱號，四年後入選「富比世中國」餐飲業先鋒人物。

在中國經營近30年後，他終於將品牌拓展至海外。新店主打高溫大火「鑊炒」技法，呈現風味濃郁且道地的中國菜，最具代表性菜色是以「香濃、大膽、火辣」著稱的「辣椒炒肉」，適合親友聚餐、多人分享。

目前費大廚已在Yelp開放少量訂位，地址為4301 La Jolla Village Drive，第2040號店面（原先是The Winery Restaurant & Bar），位於今年稍早開幕的知名日料品牌Katsuya Ko對面，緊鄰來自紐約的高端手工冰淇淋品牌Van Leeuwen Ice Cream。

精華 FAQ

  • 費大廚全美首店開在聖地牙哥西野購物中心 Westfield UTC，地址是4301 La Jolla Village Drive，第2040號店面，並已在 Yelp 開放少量訂位。

  • 品牌最具代表性的菜色是辣椒炒肉，強調香濃、大膽、火辣的風味，並以高溫大火的鑊炒技法呈現，主打適合親友聚餐與多人分享。

  • 費良慧2018年獲中國金廚獎，2020年再拿下中國炒菜王稱號，並於2024年入選富比世中國餐飲業先鋒人物，顯示其在業界地位極高。

南加 富比世 聖地牙哥

上一則

南加7旬祖母好心收留陌生人 卻慘遭毆打、搶劫

下一則

花費差六倍還多 南加華人賣房回台灣養老

延伸閱讀

「費大廚辣椒炒肉」美首店試營業 價格是中國3倍…值嗎？

「費大廚辣椒炒肉」美首店試營業 價格是中國3倍…值嗎？
美國炸雞品牌進軍上海「有人排隊2小時」菜單沒有蜂蜜黃油餅乾

美國炸雞品牌進軍上海「有人排隊2小時」菜單沒有蜂蜜黃油餅乾
熊貓快餐不拘正宗 創辦人：定義美式中餐

熊貓快餐不拘正宗 創辦人：定義美式中餐
料理功夫／家常肉末炒鮮蔬

料理功夫／家常肉末炒鮮蔬
餐飲業難經營 多家火爆一時的中餐館陸續關門

餐飲業難經營 多家火爆一時的中餐館陸續關門
中國新式茶飲品牌 霸王茶姬進軍南灣 首店落戶Valley Fair　

中國新式茶飲品牌 霸王茶姬進軍南灣 首店落戶Valley Fair　

熱門新聞

李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底