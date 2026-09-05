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南加7旬祖母好心收留陌生人 卻慘遭毆打、搶劫

記者啟鉻／即時報導
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南加一年逾七旬祖母，好心留宿自稱遭搶劫的陌生男子，竟險些遭金屬球棍活活打死，還被...
南加一年逾七旬祖母，好心留宿自稱遭搶劫的陌生男子，竟險些遭金屬球棍活活打死，還被搶走手機和信用卡。圖為嫌犯Erik Eduardo Navarro。（聖伯納汀諾縣警局提供）

南加一年逾七旬祖母，好心留宿自稱遭搶劫的陌生男子，竟險些遭金屬球棍活活打死，還被搶走手機和信用卡。警方正追捕兇手。

據CBS電視台報導，這起案件於8月下旬發生在南加內陸非建制區Crestline。71歲受害者嘉西婭（Therese Garcia）是一名心地善良、樂於助人的女性。據報導，來自橙縣的26歲男子納瓦羅（Erik Eduardo Navarro）當時向她表示，露營時遭人偷走所有財物，而且即將在附近一家五金行參加工作面試。嘉西婭因此讓他暫住家中。

家人表示，嘉西婭每天晚上都會為納瓦羅準備晚餐，當時相信他只是遭遇生活困境，需要有人伸出援手。然而，幾天後，納瓦羅態度改變，逐漸變得頤指氣使，甚至一步步控制嘉西婭的住家。

嘉西婭的女兒艾比（Abbie ）說，納瓦羅總共住了六天，後期常提各種要求。納瓦羅也沒有真正幫忙做一開始答應要做的事。

聖伯納汀諾縣警局表示，嘉西婭後來要求納瓦羅離開她的住處。家人則表示，納瓦羅竟趁嘉西婭夜間熟睡，持金屬棒球棍對她發動攻擊。艾比說：「那天晚上，祖母睡在沙發上，男子突然拿起金屬棒球棍開始毆打她。」

親屬表示，納瓦羅持續毆打數小時。嘉西婭被打到失去意識後，納瓦羅會暫停攻擊，等她恢復意識醒來後，他又再次毆打她。「他一直不停毆打她，直到最後認為她已經死了，才停手。」

受害者家人表示，在警員抵達前，納瓦羅已逃離現場，並帶走受害者的手機、信用卡、鑰匙以及電動自行車。鄰居要求警方前往查看嘉西婭的安危，警員於8月25日前往其住處，當時她的雙手和臉部均受嚴重創傷，傷勢嚴重到視線都受影響，無法清楚看見。家人認為，如果不是鄰居及時要求警方前往查看，嘉西婭很可能會因大量失血死亡。

截至發稿，嘉西婭仍在住院治療。家人表示，她連續數天吐血，手臂、手部及臉部多處骨折。醫生診斷她患有創傷性腦損傷及腦出血，臉部和身體也有多處深度撕裂傷，需要接受大量縫合治療。儘管承受劇烈疼痛，嘉西婭過去一周病情已趨於穩定，但目前仍無法確定她需要多久才能完全康復。這名71歲老婦可能要等臉部腫脹消退後，才能接受臉部手術。

由於受害者沒有醫療保險，家人已在GoFundMe發起募款，希望協助支付日益增加的住院醫療費，以及可能進行的手術和後續照護開支。

警方目前仍在追捕納瓦羅。艾比表示，非常害怕納瓦羅可能再傷害其他人。

精華 FAQ

  • 案件發生於8月下旬，地點是南加內陸非建制區Crestline。71歲受害者嘉西婭原本出於好心收留對方，沒想到最後遭到嚴重暴力攻擊。

  • 26歲男子納瓦羅聲稱自己露營時遭竊，財物全被偷走，且即將去附近五金行面試工作，因此需要暫住。嘉西婭相信他處境困難，便讓他留宿。

  • 嘉西婭目前仍在住院，出現創傷性腦損傷、腦出血與多處骨折及撕裂傷，家屬也發起募款支付醫療費；警方則持續追捕已逃逸的納瓦羅。

橙縣 南加

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