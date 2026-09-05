美西乾旱加劇 台積電再被問高耗水問題 這麼回應

台積電加碼投資亞利桑納州廠區。（台積電官網）

Arizona's Family報導，隨著台積電 （TSMC）加碼投注1000億美元，大舉擴建鳳凰城北部廠區，進一步鞏固該州成為全球半導體重鎮地位，隨之而來的是對「用水需求」的疑慮：這座工廠究竟會消耗多少原本就吃緊的沙漠地區水資源，是否會影響當地居民日常用水？在科羅拉多河供水持續削減之際，不少人質疑，此刻將高度耗水的產業引進沙漠地區，究竟是不是明智之舉。

聯邦官員日前宣布，由於科羅拉多河水位嚴重下降，未來二年依賴這條河流的加州、內華達州 及亞利桑納州 將大幅減少供水，其中亞利桑納州減幅最大。

台積電水資源中心工程師證實，廠區每天用水量約475萬加侖。這些水來自鳳凰城市府供水系統，少部分使用地下水，大部分來自回收廢水。

水資源可說是晶片製造命脈。水務部門經理Robert Serrano表示，半導體晶圓製造要使用超純水（ultra-pure water），以去除極微小的顆粒與汙染物，「水對製程至關重要」。

儘管每日用水量可觀，根據台積電工程師，工廠並非每天都從當地水源直接取用475萬加侖，而是透過水資源中心一套複雜的過濾與回收系統，在廠內進行水資源循環利用。製程水工程師Paige Bensen說，他們將工廠產生的廢水進行處理，去除部分汙染物後，再將處理過的水重新使用。目前這套系統可讓台積電每日回收65%用水量，相當於350萬加侖，「約等同1萬2000戶住宅一日用水量」。

至於剩下的35%，有相當一部分因蒸發流失。亞利桑納州立大學Kyl水政策中心主任Sarah Porter表示，大概有15%，也許比15%多些。這可能是因其使用某種形式的蒸發冷卻。事實上，連好市多或沃爾瑪也會使用蒸發冷卻系統。

台積電的營運需遵守鳳凰城市府嚴格的「工業預處理排放許可」。由於晶片製程涉及大量化學物質，市府要求該公司需預先於廠內處理及淨化廢水，達到嚴格的安全標準後，才能排放至公共下水道系統。

目前該公司已動工興建一座先進的工業再生水廠，將利用專門的生物、物理及化學處理程序，處理目前仍無法回收再利用的水，預計2028年全面投入運作。Paige Bensen說，屆時廠內水資源再利用率，從目前的65%提升至90%。

台積電用水問題，也凸顯亞利桑納州在經濟成長與環境永續間面臨的矛盾。Sarah Porter說，很難想像什麼經濟活動不需要水。現在很多事情仰賴雲端，如資料中心服務等，無論是電力還是水冷卻，都會涉及用水。她說，鳳凰城市府當初批准並配合台積電興建龐大廠區時，其實也經過一番審慎權衡。這是個大型企業，會帶動鳳凰城周邊地區開發，創造各式收入與稅收。評估後，市府認為他們擁有足夠的水資源滿足這些需求。

台積電強調，公司致力對周邊社區影響降至最低。Robert Serrano表示，希望居民了解，半導體產業確實需要大量用水，但同時企業也將大量的水回收再利用。