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為遊民建免費「性愛小屋」？ 洛市議員回應了

洛杉磯訊
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洛杉磯市議會公眾發言時段，一男子提出以公帑設置私人空間，供遊民解決性需求的構想。...
洛杉磯市議會公眾發言時段，一男子提出以公帑設置私人空間，供遊民解決性需求的構想。（會議視頻截圖）

花納稅人的錢為遊民設置解決性需求的私人空間？一男子日前在洛杉磯市議會公眾發言時提出這項特殊構想，建議相關設施可供個人自慰，或在雙方同意下與伴侶發生性行為。市議員帕克（Traci Park）隨後明確回應：「不會設置公共性愛小屋。」

據KTLA電視台報導，該身分未公開男子表示，希望洛杉磯試辦相關計畫，讓遊民能在私密環境中解決性需求，並稱此舉代表「平等」。他主張計畫由公共稅收支應，並由專業人員監督管理，但未進一步說明設施地點、營運方式及所需經費。

帕克隨後在Instagram分享這段公眾發言影片，並以「只有在洛杉磯才會發生的事」為題。影片也拍下她聽取提議時的驚訝反應。帕克將男子提出的設施稱為「公共性愛小屋」，並直接回應：「不，我們不會設置公共性愛小屋。」洛杉磯市議會公眾發言時段開放民眾就市政及相關議題表達意見，但民眾提出的意見或構想，不代表市議會一定會審議或採納。

這項提議正值洛杉磯遊民人數再度上升之際。洛杉磯遊民服務管理局（LAHSA）7月公布的2026年遊民統計顯示，洛杉磯市遊民人數達4萬5194人，比去年增加3.4%；洛杉磯縣則有7萬3040人，增加1.2%，結束連續兩年下降趨勢。其中，居住在街頭、車輛及帳篷等場所的遊民人數，洛杉磯市增加7.9%，全縣增加3.3%。LAHSA指出，生活成本上升，以及租金補貼計畫「限時補助」（Time Limited Subsidies）因經費削減暫停新增名額，是遊民人數增加的原因。

相關影片在Instagram引發熱議，不少網友對該構想表示難以置信，也有人以嘲諷方式質疑公共資金用途。一網友開玩笑詢問，使用這類設施是否也要「像打高爾夫球一樣預約時段」；另有人表示，市府與其花錢興建相關設施，不如先處理道路坑洞等基礎建設問題。

部分留言支持帕克拒絕該構想，認為洛杉磯需要永久支持性精神醫療住房，並增加戒癮、就業及精神醫療服務。也有網友要求市府提高遊民經費使用透明度，公開資金流向、受款機構及成效評估。另有留言擔憂相關設施可能衍生人口販運或賣淫等問題，但這些說法目前並無具體資料佐證。

精華 FAQ

  • 他建議市府以公共稅收設置可供遊民解決性需求的私密空間，稱可用於自慰或在雙方同意下發生性行為，並主張由專業人員監督管理。

  • 帕克在看到相關發言後明確表示，不會設置公共性愛小屋，並在Instagram分享影片，形容這是「只有在洛杉磯才會發生的事」，態度相當直接。

  • 因洛杉磯遊民人數近期再度上升，市民對公共經費使用格外敏感，許多留言質疑不應優先建此類設施，而應先處理坑洞、住房與精神醫療等問題。

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