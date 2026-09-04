Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

毛豆是少數兼具蔬菜與優質植物蛋白特性的天然食物，也是長壽地區餐桌的常見食材。（記者趙健/攝影）

在好市多 （Costco ）冷凍櫃角落，藏著一款常被消費者忽略的健康食材。它包裝普通，也鮮少出現在社群推薦清單，卻兼具高蛋白、高纖維 、低升糖指數（GI）等優點，不僅被營養師視為「超級食物」，也是全球多個長壽地區日常飲食中的常客。對想吃得健康、又沒有太多時間備餐的人來說，是值得放進購物車的隱藏好物。

這款「Imperial Garden Organic Edamame」（有機冷凍毛豆），一袋共有12小包、每包8盎司，採獨立包裝設計。最大特色就是方便，每包連同包裝（無需撕開）直接放入微波爐加熱約2分半鐘即可享用，不必清洗、分裝，也不用擔心一次煮太多吃不完，適合忙碌上班族及有孩子的家庭。而且平均每小包價格僅1美元多，兼具便利與高CP值。

毛豆就是尚未成熟的大豆，是少數兼具蔬菜與優質植物蛋白特性的天然食物。根據美國農業部FoodData Central資料，毛豆富含蛋白質、膳食纖維，以及鐵、葉酸、鉀、鎂和維生素K等多種營養素。Healthline報導指出，毛豆約一杯（160克）可提供18.5克蛋白質。與多數植物性蛋白不同，大豆屬完整蛋白質，含有人體所需的九種必需胺基酸。

除豐富的營養價值，毛豆富含膳食纖維，有助增加飽足感，經常出現在減重及控糖飲食中。不少營養師建議，以毛豆取代部分洋芋片、餅乾等加工零食，不但增加蛋白質攝取，也更容易吃得飽、吃得健康。

近年備受關注的「Blue Zones」長壽研究發現，全球多個百歲人瑞比例最高的地區，都經常食用毛豆。研究人員認為，豆類提供植物性蛋白、膳食纖維及多種植化素，是這些長壽飲食模式的重要組成之一。

不少人知道毛豆營養價值高，但天天吃的人不多，其中一個原因就是麻煩。新鮮毛豆需要清洗、汆燙、調味；冷凍散裝毛豆又容易一次煮太多。好市多這款產品則一次解決這些困擾。

最簡單吃法，就是加熱後撒上少許海鹽、黑胡椒或辣椒粉，直接當做高蛋白小食。若想做成正餐，只要將毛豆剝出豆仁，就能輕鬆加入各種料理，例如毛豆炒蝦仁、炒雞丁，或在炒飯、沙拉、味噌湯裡加入，也可搭配鮭魚、糙米和酪梨製成近年流行的「能量碗」，快速補充蛋白質與膳食纖維。

有機冷凍毛豆常常被擺放在Costco冷凍櫃一角，容易被消費者忽略。（記者趙健/攝影）

將毛豆剝出豆仁，就能輕鬆加入各種料理。（記者趙健/攝影）