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H-1B擬加費10萬引爆科技業 台積電為何不太受影響？

記者謝雨珊╱洛杉磯即時報導
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美國政府擬將H-1B簽證申請費大幅提高至10萬3265美元，引發科技業與外籍人才...
美國政府擬將H-1B簽證申請費大幅提高至10萬3265美元，引發科技業與外籍人才社群高度關注。不過，對近年大量赴美布局的台積電而言，這項政策未必會像外界想像般造成巨大衝擊。（美聯社）

美國政府擬將H-1B簽證申請費大幅提高至10萬3265美元，引發科技業與外籍人才社群高度關注。不過，對近年大量赴美布局的台積電而言，這項政策未必像外界想像般造成巨大衝擊。在鳳凰城的移民律師指出，台積電不少員工已有美國身分，台籍外派人員也多透過E-2簽證等非H-1B途徑赴美，因此H-1B費用調漲對其直接影響有限。

E-2屬於美國提供給條約國國民的非移民簽證，與H-1B最大不同之一，是沒有H-1B的年度抽籤制度。對符合資格的台灣企業及員工而言，E-2因此成為企業赴美派駐人才的重要工具。

綠楓法律業務所傑出人才移民事務負責人黃邵璿表示，過去多年來，台積電及部分協力廠商就已經建立一套人才赴美的簽證模式。例如在美國完成學士或碩士學位的台灣學生，通常先透過OPT進入台積電或供應鏈企業工作；如果員工表現良好、企業也有長期用人需求，再依照個案條件評估轉換其他工作身分，多是E-2。

對像是台積電等企業而言，這種安排也能避開H-1B抽籤的不確定性。若每一名外籍員工都必須依賴H-1B，不僅涉及抽籤，也涉申請費、律師費及較繁複的申請程序。相較之下，符合條件的E-2申請人，可以依企業與員工資格準備文件，再安排向美國在台協會（AIT）進行面談，整體流程相對直接。

不過，並非所有台積電供應鏈企業都能使用E-2。黃邵璿指出，台積電在美國的協力廠商來自不同國家，例如部分日系企業雖與台積電關係密切，但能否使用E-2仍須視企業的國籍及股權結構等條件而定。對不符合E-2資格的企業而言，L-1等跨國企業內部調派簽證就可能成為重要選項。

因此，這次H-1B費用大幅調漲，真正值得關注的，並非台積電所有台籍員工是否會受衝擊，而是原本就依賴H-1B進入美國、或希望透過H-1B轉換身分並進一步申請綠卡的人才。台積電及其他協力廠商已有相對成熟的海外派遣制度，H-1B新政對台籍員工的直接衝擊可能有限。

黃邵璿表示，E-2雖然可以讓符合資格的台灣企業及員工在美國工作，卻屬非移民簽證，並不等同於綠卡，也不能直接作為永久居留身分。對有長期移民美國規畫的人而言，H-1B仍有其重要性。

黃邵璿建議，對持有外籍工作簽證、且有意長期留美的人士，應提前做好身分規劃，並盡量在現有簽證到期前返台完成續簽，為未來身分轉換預留彈性，以降低移民政策持續收緊可能帶來的不確定性與額外困擾。

公開資料顯示，台積電亞利桑納並非完全不使用H-1B。美國勞工部相關申請紀錄顯示，鳳凰城廠近年仍持續提交H-1B相關申請，顯示公司的人才來源與簽證策略並非單一途徑。據悉，台積電亞利桑納目前在當地僱用超過3500名員工，台積電日前的加碼投資，將支持數千個高科技工作機會。

精華 FAQ

  • 因為台積電不少赴美員工已具美國身分，台籍外派也多走E-2等非H-1B途徑，不必仰賴抽籤與高額申請費，所以直接衝擊有限。

  • E-2是條約國國民可用的非移民簽證，沒有H-1B年度抽籤限制。企業與員工只要符合條件即可準備文件並赴AIT面談，流程相對直接。

  • 若協力廠商來自不符合E-2資格的國家或股權結構不符，便不能使用E-2，可能改採L-1等內部調派簽證；另外，原本依賴H-1B轉身分與申請綠卡的人才也會受影響。

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