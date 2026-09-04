年費8萬名校生「像恐怖片」刀殺遊民 兇手疑華裔

比佛利山北棕櫚大道一帶住宅區，日前發生遊民遭刺身亡案件。（Google Maps街景）

曾就讀羅德島州私立天主教寄宿學校、一年學雜費約8萬美元的19歲印尼華裔 青年劉康瑞（Conoray Lawantara，音譯），涉嫌比佛利山 一處巷弄刺死40歲男子Vanik Voskanyan，3日在洛杉磯法院出庭否認謀殺罪。辯方稱死者先動手，甚至咬掉劉康瑞部分手指，被告才拔刀反擊；法官當庭質疑此說法，指死者當時未主動接近或攻擊被告。法官將劉康瑞保釋金訂為200萬美元，並命他交出護照。

加州郵報報導，案發於8月30日晚約11時39分。比佛利山市警局接獲通報，指北棕櫚大道（North Palm Drive）400號街區一處巷弄有兩男子打鬥。警員趕抵後，發現Voskanyan頸部受嚴重刀傷，經現場急救送醫後不治；劉康瑞也因傷送醫，隨後因涉嫌謀殺被捕。

比佛利山警局警員Audra Alatorre表示，死者據信是無家可歸者。有居民向媒體表示，Voskanyan案發前正在巷內翻找垃圾桶，劉康瑞上前與他接觸，雙方發生衝突。居民並稱，劉康瑞當時與女友住在案發巷弄旁的一棟公寓。

檢方2日以謀殺罪起訴劉康瑞。他3日出庭時身穿藍色病服，手指纏繃帶，當庭表示不認罪，案發當晚也在現場的女友則坐在旁聽席。辯護律師Debra White表示，兩人先發生口角，之後演變成肢體衝突；Voskanyan伸手抓向劉康瑞頸部並以手肘攻擊，還咬掉他部分手指，劉康瑞腹部也在衝突中受刺傷。White主張，劉康瑞是在對方不肯放開他後，才拿出的刀具。

不過，警方隨身攝影機畫面顯示，劉康瑞在現場向員警陳述事發經過時，只提到手指遭咬傷，未稱部分手指被咬掉。畫面中，劉康瑞被上銬坐在巷內，他向警方表示，對方伸手抓他後，他拿出隨身攜帶的一把3.9吋刀具；劉康瑞並稱對方一直拉著他，即使要求放手也不肯，自己曾試圖離開。現場另有一把與案件有關的刀具，旁邊放置黃色證物標示牌。

法官Keith Schwartz當庭對辯方說法提出質疑，指劉康瑞原本沒有理由與Voskanyan接觸，死者當時「沒有靠近他，也沒有暴力行為，只是在做自己的事」。Schwartz並形容被告之後「像恐怖電影一樣反覆刺他」。法官最終將劉康瑞保釋金訂為200萬美元，並要求他交出護照。

劉康瑞的求學背景受到關注。法庭上揭露，他曾就讀羅德島州私立天主教寄宿學校Portsmouth Abbey School；該校網站過往照片顯示，他在校期間曾擔任祭壇服務人員，並列為2025年畢業生。該校一年學雜費約8萬美元，校方未回應加州郵報的置評要求。

Lawantara這個姓氏也具有印尼華人姓名印尼化的歷史背景。印尼華人過去曾因政策及社會環境，被迫將中文姓名改為印尼式姓名，根據網上資料顯示，華人姓氏Lau／Lauw曾出現以Lawantara作為印尼化姓氏的情況。不過，目前公開資料尚未證實劉康瑞家族原本使用的漢姓。劉康瑞為印尼公民，目前面臨一項謀殺罪指控，案件仍在司法程序中，相關指控尚未經法院判決確定。