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前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

記者張宏／亞凱迪亞即時報導
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陳理一家四口。（讀者提供）
陳理一家四口。（讀者提供）

中國阿里巴巴前高管、亞凱迪亞市42歲居民陳理（Li Chen）8月21日失聯，之後一直杳無音信。亞凱迪亞市警局4日公布陳理已經死亡，目前洛縣警局凶殺科已接手此案，案件具體細節還在調查中。

陳理最後一次被看到是8月21日，之後亞市警方發布尋人啟事，陳理失蹤時身穿一件長款黑色外套，內搭長袖黑色Polo衫，腳穿黑色跑鞋，可能駕駛的汽車是白色2024年款Honda CR-V，車牌號碼為「9MED225」。亞凱迪亞警局行政主管Kollin Cieadlo表示，陳理日前被發現死於車內，發現者是洛縣警局La Crescenta分局的警員。該分局是負責調查陳理死亡事件的主要機構。

La Crescenta分局則表示此案目前在調查中，無法透露具體細節。

陳理的兩個友人和他玩遊戲認識大半年時間，最近擔心其近況先後發數條微信給陳理，但後者都沒有回覆，友人因此心生疑慮，擔心他發生意外，日前聯繫本報協助尋找他。友人稱，陳理平時回微信都很快，他是一個風趣幽默的人，大家都很喜歡他，平時聚會都會叫他。

據這兩個朋友透露，陳理來自福建，曾在阿里巴巴擔任銷售總監，不僅有阿里原始股還認識很多「大佬」，據陳理說他另外一個手機裡，都是如賭王女兒之類有錢人的聯繫方式。陳理平時很低調，一家四口來美國兩、三年時間，在亞凱迪亞的房子也是租的，且最近才搬家。

中國阿里巴巴前高管、亞市42歲華男陳理已確認死亡。（亞凱迪亞警局提供）
中國阿里巴巴前高管、亞市42歲華男陳理已確認死亡。（亞凱迪亞警局提供）

精華 FAQ

  • 陳理於8月21日失聯，之後一直沒有音訊；亞凱迪亞市警局4日公布他已經死亡。警方目前尚未公開更多細節，案件已交由洛縣警局凶殺科進一步調查。

  • 亞凱迪亞警局表示，陳理是被發現死於車內，發現者為洛縣警局La Crescenta分局警員。該分局目前是調查這起死亡事件的主要機構，案件仍在偵辦中。

  • 友人說陳理來自福建，曾任阿里巴巴銷售總監，平時回訊很快也很幽默。據稱他一家4口來美約2、3年，住在亞凱迪亞租屋，最近才搬家，失聯前朋友曾因擔心而多次聯繫。

南加 阿里巴巴 洛縣

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