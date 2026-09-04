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關稅退款回饋消費者 沃爾瑪等連鎖店降價最實在

記者楊青╱即時報導
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關稅退款陸續返回企業，Walmart、Burlington、Dollar Tree、Tractor Supply及美妝品牌e.l.f. Beauty等連鎖商家表示將全部或部分退款用於降價，讓民眾分享「關稅退款」帶來的好康。（記者楊青╱攝影）

關稅退款陸續返回企業，不過并不是所有的商家都將「關稅退款」返還民眾。在南加華人家庭常光顧的大型連鎖店中，Walmart、Burlington、Dollar Tree、Tractor Supply及美妝品牌e.l.f. Beauty，目前表示將全部或部分退款用於降價，讓民眾分享「關稅退款」帶來的好康。

雅虎財經報導，Walmart在截至7月底收到約29億美元關稅退款，公司表示，其中相當大一部分已投入消費者讓利行動，商品大幅度降價。最新一季，Walmart推出超過1.1萬項「Rollback」降價商品，涵蓋幾乎所有日常消費品，包括牛絞肉等食品和一般商品。加州目前約有302家Walmart門市，民眾近期購物時，可特別留意商品標示的Rollback價格。

Burlington表示，他們第二季度獲得5500萬美元退款，將全部用於降價。該公司明確表示，不打算把這筆錢用於獲利，而是計畫在下半年全部重新投入價格優惠，讓消費者獲得更低價格。Burlington在加州約有145家門市，對南加州消費者來說，也是這波「關稅退款回饋」值得留意的零售商。

Dollar Tree第二季收到約3.69億美元關稅退款，另還有約1400萬美元相關利息，合計約3.83億美元的關稅退款效益。不過Dollar Tree沒有宣布全面降價，而是採取比較「分散」的方式，把這些資金投入降價、行銷、門市營運及店面改善等多方面。因此消費者近期可能會看到部分商品優惠促銷，但不是大幅度降價。

在加州擁有98家門市的Tractor Supply也表示將部分關稅退款返還消費者，家中有寵物，或者經常到Tractor Supply Company購買農場、園藝及寵物用品的消費者，可留意他們的價格變化。

美妝企業e.l.f. Beauty近期收到約5110萬美元關稅退款後，宣布對10%的產品線永久降價。e.l.f.商品除了官網，也在大型零售商及網路通路銷售，因此消費者在不同通路購買時，都可以比較價格。

值得注意的是，這波關稅退款並不是政府按照每位消費者過去支付的關稅逐一發放現金。主要原因是企業通常是進口商，先向政府繳納關稅，之後再根據相關程序申請退款。企業收到退款後，如何處理，是各家公司自己決定，有些直接降價，有些則用來抵銷燃油、運輸等成本，也有企業把退款留在企業獲利中。

精華 FAQ

  • Walmart、Burlington、Dollar Tree、Tractor Supply及e.l.f. Beauty都表示，會將全部或部分關稅退款用於降價、促銷或相關優惠，讓消費者實際受益。

  • Walmart已把相當大一部分退款投入大規模降價，推出逾1.1萬項Rollback商品；Burlington則表示第二季收到的5500萬美元退款將全數用於下半年價格優惠。

  • 因為關稅通常由企業作為進口商先繳納，再依程序申請退款，最後如何運用由公司自行決定，可能拿去降價、抵銷成本，或留作企業獲利。

沃爾瑪 關稅 雅虎

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