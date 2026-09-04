AI只搶年輕人飯碗？55歲以上勞工也難逃 尤其這類工作

一項研究發現，ChatGPT問世後，從事較容易受到AI影響工作的55歲以上勞工，更可能在一年後不再工作。（ChatGPT生成）

人工智慧（AI）是否正在讓接近退休年齡的勞工提早離開職場？一項研究發現，ChatGPT問世後，從事較容易受AI影響工作的55歲以上勞工，更可能在一年後不再工作，其中不少人並非退休，而是失業。

波士頓學院退休研究中心（Center for Retirement Research at Boston College）近期發布研究，探討AI除影響年輕人的就業機會，是否也正縮短年長勞工的職涯。

研究人員分析美國人口現況調查（CPS）資料，觀察55歲以上勞工相隔一年的就業變化，再根據他們從事的職業，判斷工作內容受AI影響的程度。研究員觀察2014年1月至2025年4月的每年變化情況，並排除就業情況容易受新冠疫情干擾的部分。

所謂受AI影響程度較高，並不代表這份工作一定會被取代，而是工作中有較多任務可交由AI完成。例如，處理資料、撰寫程式、檢查文字及整理資訊等工作，較容易使用AI；需要操作機器、體力勞動或與人直接互動的工作，受影響相對較低。

研究發現，從總體趨勢看，從事AI影響程度較高工作的年長勞工，較不容易離開職場。這類工作者通常教育程度及收入較高，工作對體力要求較低。高AI影響組一年後不再工作的比例為11.7%，低影響組則為14.1%。

但ChatGPT於2022年11月推出後，兩者的差距明顯縮小。研究顯示，從事較容易受AI影響工作的年長勞工，轉為失業或不再工作的機率相對上升。

以電腦程式設計師為例，研究模型估算，這類勞工一年後不再工作的機率，從8.7%升至11.1%，相對增幅超過25%。相比之下，較少受AI影響的油漆工，這一機率僅從13.5%升至13.7%，相對增加約2%。

值得注意的是，增加的主要是失業者，也就是沒有工作、但仍在尋找工作的人。研究沒有發現年長勞工退出勞動市場或自稱已退休的機率明顯上升。換言之，部分人可能仍想繼續工作，卻未能留在原來的職位或找到新工作。

AI對年長勞工可能產生幾種不同影響。企業可以利用AI完成部分工作，進而減少人力需求；部分勞工也可能因不想學習新技術而轉職或離開。另一方面，AI若能幫助員工處理重複工作、提高生產力，也可能讓人工作得更久。

不過，研究人員強調，現有資料只能顯示AI影響程度與就業變化之間存在關聯，不能證明AI直接造成這些人失業。

研究指出，許多政策專家鼓勵民眾延後退休，以累積更多退休儲蓄；但如果年長勞工在職涯後期失去工作，又無法順利再就業，AI帶來的變化可能反而迫使他們提早離開職場。