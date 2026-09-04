全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

2025年全球億萬富豪人數達到3795人，創歷史新高；這些富豪的總財富更大增12.8%，AI相關投資是推動億萬富豪財富增長的主要力量。（美聯社）

全球億萬富豪人數再創新高，而且愈來愈有錢。當財富累積到一般人難以想像的程度，他們最喜歡把錢花在哪裡？除私人飛機 、豪宅和藝術收藏，最新報告發現，全球頂級富豪有一項共同愛好愈來愈突出—買球隊。

財星（Fortune）報導，財富情報公司Altrata最新發布的「Billionaire Census 2026」顯示，2025年全球億萬富豪人數達到3795人，創下歷史新高；這些富豪的總財富更大增12.8%，達到創紀錄的15.1兆美元，規模接近標普500指數成分股總市值的四分之一。全球另有29名身家超過500億美元的「超級億萬富豪」。報告指出，AI相關投資是推動億萬富豪財富增長的主要力量。

錢愈來愈多，富豪的投資目標也不只是股票和企業。Altrata指出，體育長期以來一直是全球億萬富豪最普遍的興趣之一，除本身具有娛樂和競爭吸引力，投資和擁有球隊所帶來的身分象徵，也是重要原因。目前全球約有201名億萬富豪持有職業球隊或體育球團股份。

華裔富豪也不例外。阿里巴巴 共同創辦人蔡崇信是NBA布魯克林籃網老闆；他的體育版圖還包括WNBA紐約自由人、職業袋棍球隊等，並投資美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯 FC。蔡崇信目前身家估計超過百億美元，是全球最具代表性的華裔職業球隊富豪之一。

對超級富豪而言，買球隊不只是一種玩具。報告形容，高知名度球隊可以成為彰顯財富方式，同時也是與商界、政界及社交圈重要人物建立聯繫的管道。過去10年，富豪持有的「興趣資產」（Passion Assets），包括超級遊艇、名表、藝術收藏和球隊等，每年平均增長13.3%。其中，球隊更逐漸成為富豪眼中的「獎盃資產」（Trophy Asset），既有投資價值，也能彰顯財富與社會地位。

職業體育近年本身也愈來愈像一門大生意。報告指出，體育媒體版權、串流平台、體育博彩以及贊助收入持續擴張，吸引更多資金雄厚的投資者。美國NFL、NBA球隊受到富豪追捧，英國英超聯賽同樣成為熱門目標。

不過，買球隊並不是億萬富豪唯一熱衷砸錢的領域，慈善也是另一大方向。前微軟執行長Steve Ballmer與妻子過去20多年已捐出超過80億美元，主要協助美國貧困兒童和家庭改善經濟處境；新英格蘭愛國者隊老闆Robert Kraft已捐出超過10億美元，用於醫療、監獄改革及打擊反猶太主義等議題。克里夫蘭騎士隊老闆Dan Gilbert也投入數億美元振興底特律市中心。

從球隊到慈善，對億萬富豪而言，如何花錢早已不只為了享受生活。報告顯示，這些巨額資金同時被用來投資、彰顯身分、擴大社交網絡、增加社會影響力。