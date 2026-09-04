71歲亞裔婦綠卡面談突被帶走 關押逾2月後健康持續惡化

71歲韓裔婦人Chang Yeon Jo在綠卡面談時，遭ICE拘捕，至今已被關押逾兩個月。（截圖自GoFundMe）

原本與丈夫一同準備綠卡 面談，71歲韓裔 婦人趙昌妍（Chang Yeon Jo，音譯）卻遭移民暨海關執法局（ICE）拘捕，至今已被關押逾兩個月。支持者稱，她在拘留期間受傷住院，體重也減輕逾10磅；其保釋申請日前遭拒，據悉還收到最終遣返令。

韓裔網紅Ed Choi在TikTok發文，代表趙昌妍72歲的丈夫Jongs Soo Kim講述此事。他指出，二人去年結婚，先前住在南加嘉甸那（Gardena），從事乾洗店外包的衣物修改工作。趙昌妍今年6月參加永久居留權面談時，突然遭移民執法人員拘捕，目前被關押在聖伯納汀諾縣阿特蘭多（Adelanto）一處ICE拘留所。

Ed Choi表示，據了解，趙昌妍沒有刑事定罪紀錄，但被捕前曾因尚未支付的衣物修改費，與一女子發生糾紛。該女子後來向警方報案，稱趙昌妍曾試圖持武器襲擊她。Ed Choi認為，這起事件留下的被捕紀錄，可能導致移民當局在審查綠卡申請時將她拘留，但目前尚無官方證實兩者之間的關聯。

趙昌妍在拘留期間的遭遇也引發質疑。Ed Choi表示，她在被關押的第一晚因無法理解英文，未能立即依照管理人員指示行動，隨後被管理人員撲倒，並被送往拘留所外的醫院住院八天。

為趙昌妍募款的GoFundMe頁面顯示，她住院期間，除前往洗手間外，手腕及腳踝一直被鎖在病床上。募款發起人還稱，她受傷後一直需使用輪椅，身體承受劇烈疼痛；加上拘留期間難以獲得合適食物，體重已減輕逾10磅，健康狀況持續惡化。ICE尚未就相關說法作出回應。

Ed Choi指出，趙昌妍來美前曾在巴西生活多年，不會英語，但能流利使用韓語及葡萄牙語，也能聽懂部分西語。

根據Korea Daily報導，韓國駐洛杉磯總領事館領事Seung-yong Lee證實，趙昌妍被拘留後確實曾在外部醫院住院八天；但領事館掌握的情況是，她因環境突然改變及不適應食物，反覆出現低血壓和嘔吐症狀，因此入院接受治療，期間還接受內視鏡檢查。