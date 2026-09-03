用餐後給多少小費 通常要看「她」的臉色

想要拿到豐厚的小費？知名作家建議：多留意同桌的女性。（美聯社）

紐約郵報報導，知名作家兼播客主持人Mel Robbins在過去擔任服務生期間，學到了一個獲得豐厚小費 的獨門訣竅：多留意同桌的女性。

這位暢銷作家近日回憶起在密西根州 「紅公雞酒館」（Red Rooster Tavern）工作時，一位「主管兼導師」給她的建議，找出究竟是誰在真正影響小費的金額。他接受華爾街 日報採訪時表示：「當我剛開始當服務生時，她就告訴我拿高額小費的秘訣：弄清楚誰有能力影響那個掏錢給小費的人。」

Robbins回憶：「當帳單送上來、而服務生表現非常出色時，會發生什麼事？通常女性會轉頭對伴侶說：『她服務得真好，多給點小費吧。』」她補充說，自己從中學會了「別把重心放在男士身上，而是全心全意把女性照顧得無微不至」。

Robbins對小費背後社交心理的觀察或許有其道理，不過餐飲與禮儀專家也提醒，不應因此忽視桌上的任何一位客人。紐約馬洪餐飲集團（Mahon Hospitality Group）執行合夥人馬洪向福斯新聞數位網表示：「我不完全反對這個觀點。以我的經驗來看，當男士結帳時，女性往往對整體服務擁有最終的評判權，並可能主動建議小費金額。」

但他補充指出，若只專注於女性而忽視男性，「純粹是不及格的待客之道」；優秀的服務生會觀察整桌客人的互動氛圍。「最頂尖的服務生懂得『察言觀色』，看懂整桌客人的需求，」馬洪說。「無論性別為何，人們都會對親切且互動良好的人產生正面回應。歸根結底，豐厚的小費來自於讓同桌的每個人都感受到賓至如歸的照顧。」

研究顯示，顧客給出慷慨小費的背後，往往涉及更多的心理學因素，而不僅僅是提供良好服務而已。傳播學學者John S. Seiter與Harry Weger Jr.於2010年發表的研究指出，四名餐廳服務生共接待了360組用餐顧客，實驗中他們會讚美部分客人的點餐品味，對另一部分客人則不予讚美。研究人員發現，當服務生稱讚顧客時，收到的小費明顯高出許多，這證明了人際互動間的微小細節，確實能左右顧客留下的小費數額。

達拉斯禮儀學校創辦人Lisa Burdette向福斯新聞數位網表示，女性確實可能會對男性給予的小費產生影響。但她強調：「一名優秀的服務生應當一視同仁地關注所有顧客，絕不能冷落任何人。」她表示，按照一般禮儀規範，最終決定小費金額的仍應是負責買單的人。