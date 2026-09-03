愛雞仍留加州豪宅 梅根、哈利還會回來？
每日郵報報導，英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)日前宣布搬回英國。就在外界盛傳兩人將Netflix紀錄片中出鏡的「愛雞」遺留在加州之際，梅根日前無預警在Instagram分享關於寵物雞雙關語的神秘貼文，引發諸多揣測。
這則限時動態(Story)寫道：「照顧雞的人，名符其實就是炸雞柳條(People who take care of chickens are literally chicken tenders)」。由於英文中tender有照顧的意思，chicken tenders可譯為照顧雞的人；但美式餐廳的「炸雞柳條」也叫chicken tender，故此文有雙關語含義。
據悉，一家人帶著愛犬Mia與Pula回到英國。而這群包括一隻名叫「絲羽」(Silkie)的雞，則將交由蒙特西托(Montecito)莊園工作人員照料。
這家人養的雞，曾出現在梅根的Netflix節目中，牠們住在哈利家庭院內名為「亞契的雞客棧」(Archie's Chick Inn)的雞舍內。據說，七歲的亞契王子非常喜歡這些雞，在梅根分享影片中，能看見他照顧雞的身影。
根據每日電訊報(The Telegraph)，哈利夫婦決定將雞留在美國，被視為他們未來可能回到加州的訊號。這家人已在美國生活六年，近期回英國，以趕上亞契與五歲的莉莉貝(Lilibet)公主開學。他們計畫在英國「長居」，且搬入一處非皇室住宅，不會履行皇室職責。至於納稅人是否會替他們的安保費用買單，及他們決定搬遷的確切原因，目前仍無明確答案。
自從哈利在2020年卸下皇室成員身分後，其保護級別發生變化，為了自己和家人在英國期間的安保問題，他與英國內政部展開漫長的法律訴訟。
亞契與莉莉貝9月初開學。與皇室成員不同，孩子們的開學和過生日將不會公開照片。哈利與梅根將保留他們在加州蒙特西托與葡萄牙住處，梅根將繼續在新住所營運她的「加州」品牌「As Ever」。
因為她寫下「照顧雞的人，名符其實就是炸雞柳條」的雙關語，既可理解為照料雞的人，也暗示雞柳條，讓外界聯想到她對留在加州的雞群有所回應。 他們帶走愛犬Mia與Pula，但包括一隻名叫「絲羽」的雞在內的雞群，則留在蒙特西托莊園，由當地工作人員繼續照料。 每日電訊報認為，雞群留在美國可能是哈利夫婦未來仍會回到加州的訊號；不過目前他們已計畫在英國長居，並保留加州與葡萄牙住處。
精華 FAQ
因為她寫下「照顧雞的人，名符其實就是炸雞柳條」的雙關語，既可理解為照料雞的人，也暗示雞柳條，讓外界聯想到她對留在加州的雞群有所回應。
他們帶走愛犬Mia與Pula，但包括一隻名叫「絲羽」的雞在內的雞群，則留在蒙特西托莊園，由當地工作人員繼續照料。
每日電訊報認為，雞群留在美國可能是哈利夫婦未來仍會回到加州的訊號；不過目前他們已計畫在英國長居，並保留加州與葡萄牙住處。
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