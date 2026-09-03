華男送女友房產、名包200萬美元 分手後想討回 結果？

華男送女友房產等貴重禮物，分手後打官司想討回， 最後敗訴。（示意圖，AI生成）

孫宇晨、景甜 事件最近炒得火熱，南加州也有一起相似案例。一名華人 男子談戀愛時，送女友房產、名牌包以及大筆現金，總價值超過200萬美元，但雙方最後不歡而散，分手後男子打官司追討財物，結果敗訴，拿不回分文。

劉龍珠律師分享這起案例，指出當事人均為洛杉磯 華人。交往期間，男方為女友購買房屋，產權直接登記在女方名下，還陸續送出名牌皮包及現金，累計價值超過200萬美元。兩人感情發展到談婚論嫁階段，男方求婚，買了一枚數萬美元鑽戒，但女方嫌小，想換幾十萬的鑽戒。男方說價格太高，不願購買，雙方發生分歧，感情最終破裂、分手收場。

事後，男方認為自己在這段感情中投入大量金錢，女方沒有與他結婚，就應返還禮物。劉龍珠表示，男子當時情緒激動，認為自己受到欺騙，甚至找人上門威脅女方。之後男方提起訴訟，追討房產、現金及其他財物。案件結果女方勝訴，男方未能追回送出的財物。「他全都輸了，一分錢也討不回來。」

劉龍珠比喻，如果男性追求女性，請對方吃一頓昂貴飯菜，飯吃完了，兩人卻沒有成為男女朋友，「這頓飯錢能要回來嗎？」他表示，戀愛期間許多贈與在法律上也是類似道理，不能因為沒有結婚，就要求對方把送出的東西退回。

價值200多萬美元的禮物，分手後究竟能不能討回？劉龍珠表示，關鍵在於「贈與」行為發生時有沒有附帶條件。交往期間，如果一方送另一方貴重禮物，沒有明確表示是「以結婚為條件」，也沒有約定「如果不結婚就必須返還」，法律上就可能被視為一般贈與。

關於房產，劉龍珠指出，一旦房屋完成產權登記並在對方名下，想要追回就需要提出充分證據。如果雙方在購房時曾明確約定，房子是為結婚準備，若婚姻沒有實現必須返還，法律結果可能不同。但如果沒有約定，事後單純以「當初我是因為要結婚才送的」主張返還，往往面臨舉證困難。

同樣是一枚鑽戒，戀愛期間送給對方的禮物，與明確作為訂婚信物、以結婚為前提送出的戒指，在法律上可能存在不同結果。劉龍珠指出，加州法律對以結婚為目的贈送的訂婚戒指有特別規定，兩人如果沒有結婚，戒指是否需返還，不能完全按照一般戀愛禮物處理，還要看婚姻為何沒有實現，以及雙方對婚約破裂的責任等具體情況。

近期受關注的孫宇晨、景甜糾紛，也涉及追回大額財物。公開資料顯示，孫宇晨已在中國提起訴訟，要求返還3000多萬元人民幣，主張相關款項屬於以結婚為目的給付的彩禮，景甜一方則提出管轄權異議。

劉龍珠認為，這起案件的法律焦點之一，是如何證明3000多萬元人民幣究竟是不是以結婚為目的的彩禮；另一個關鍵則是雙方最後沒有結婚的原因及責任。他表示，如果女方能證明自己願意結婚，是男方最後不願結婚，那麼彩禮返還可能出現不同結果；反之，如果能證明女方拒絕結婚，相關款項是否應返還，則需按照中國法律及具體證據判斷。