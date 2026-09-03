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南加富裕區驚現「隨地大便女」每天都拉、當局管不了

記者啟鉻／即時報導
有目擊者拍到影片顯示這名女子在Goshen Avenue與Barrington ...
有目擊者拍到影片顯示這名女子在Goshen Avenue與Barrington Avenue交界處的草地上當眾排便，附近路人目睹後大感震驚。(取自谷歌地圖）

加州郵報報導，洛杉磯西部富裕社區布蘭特伍德（Brentwood），近日因一女子長期在公共場所隨地排便，引發居民不滿與擔憂。有居民表示，該女疑已多年將社區街道當成「私人廁所」，幾乎每天早晨都會在附近排便。

居民Shawn Shayan認為，這種情況讓守規矩居民感到不公平，「有人在這大便沒關係，但如果我從車裡丟東西出去，就會被開罰單。」

有目擊者拍到影片顯示，該女子在Goshen Avenue與Barrington Avenue交界處的草地上當眾排便，附近路人目睹後大感震驚。影片中還可看到她事後擦拭。

居民Wendy Kush表示，她有一次帶著年幼女兒及狗散步時遇到該女子，對方不僅當街排便，還突然對她大喊「殺了你」，並朝她猛撲過來。Kush說，當時她一度無法帶著狗迅速離開，情況令人非常害怕。她事後將遭遇發到網上，才發現鄰居也有類似經歷，部分居民已向警方及地方民意代表反映。

Kush說，她曾跟鄰居提起這事，對方竟說：「喔，她每天早上都這樣。」。

另一居民則表示：「這真的很噁心，但老問題一再重演。」

Kush表示，由於同情該女子，她過去曾試圖幫助她尋求相關服務。經過一個援助團體花費約六個月時間尋找後，終於找到該女子，但她拒絕接受協助。

居民認為，事件反映當地更深層的精神健康與無家可歸者問題。Kush表示，社區有不少需要精神健康協助的無家可歸者，居民對他們抱持同情，但認為這些人需要適當的治療與照護。

居民Laurie Sideman表示，居民曾聯絡多個相關機構，但得到的回應是，雖然各單位願意提供協助，卻受到法律及權限限制，除非當事人真正做出暴力行為，否則難以強制介入。

面對居民反映，洛杉磯市長辦公室已通知洛杉磯縣當局，要求派遣心理健康外展團隊前往協助。洛杉磯市的心理健康服務部分仰賴洛杉磯縣政府提供。

精華 FAQ

  • 居民最不滿的是一名女子疑似多年來幾乎每天都在社區街道與草地隨地排便，讓當地成了她的「私人廁所」，嚴重影響環境、觀感與居民日常生活。

  • 有影片拍到她在街角草地上當眾排便並自行擦拭；另一名居民帶著年幼女兒與狗散步時，還遭她大喊「殺了你」並猛撲，讓人非常驚恐。

  • 居民雖已向警方與地方民意代表反映，也聯絡多個機構，但回覆多指出受法律與權限限制，除非當事人出現實際暴力行為，否則難以強制介入。

加州 洛杉磯

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