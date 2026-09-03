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沃爾瑪烤雞變包包 5.97元開賣引搶購 轉售價翻8倍

記者張庭瑜╱綜合磯即時報導
沃爾瑪推出烤雞包裝造型限量手提包，分為傳統及檸檬胡椒兩款。（翻攝自沃爾瑪網站）
沃爾瑪推出烤雞包裝造型限量手提包，分為傳統及檸檬胡椒兩款。（翻攝自沃爾瑪網站）

紐約郵報報導，沃爾瑪為慶祝9月「全國雞肉月」（National Chicken Month），推出以自家烤雞包裝為造型的限量手提包，1日以5.97美元開賣，價格與店內烤雞相同，上架僅數小時便售罄，二手交易平台隨即出現高價轉售商品。

這款「烤雞手提包」（Rotisserie Chicken Purse）分為傳統及檸檬胡椒兩款，外觀模仿沃爾瑪熟食區烤雞包裝，包括商標及營養標示等細節，採合成皮革製作、聚酯纖維內襯，並附肩背帶。部分消費者將這款商品暱稱為「Cherkin」，以烤雞與法國精品愛馬仕（Hermès）柏金包（Birkin）名稱作為文字遊戲。

沃爾瑪8月31日宣布推出該限量商品。沃爾瑪品牌體驗與合作事務主管Kim Tunick表示，該公司烤雞過去一年在社體被提及超過1萬5000次，因此決定將這股熱度轉化為特色商品。沃爾瑪並表示，約每12名顧客中，就有一人每年至少購買一次該公司烤雞。

手提包推出後迅速售罄，二手交易平台Mercari已出現開價48美元的轉售商品，約為原價八倍。沃爾瑪網站則暗示，可能還有後續相關商品，但尚未公布是否補貨。此外，沃爾瑪也推出傳統烤雞、檸檬胡椒烤雞，以及辣醬和調味料等造型吊飾。烤雞包在社群平台持續引發討論，部分消費者雖認為設計奇特，仍表示想要入手，也使這款平價限量商品在二手市場受到關注。

沃爾瑪官網顯示，傳統口味烤雞造型手提包售價5.97元，目前已售罄。（沃爾瑪網站截...
沃爾瑪官網顯示，傳統口味烤雞造型手提包售價5.97元，目前已售罄。（沃爾瑪網站截圖）

精華 FAQ

  • 沃爾瑪推出的是以自家烤雞包裝為靈感的「烤雞手提包」，售價5.97美元，與店內烤雞價格相同，主打限量與話題性。

  • 它外觀高度模仿熟食區烤雞包裝，還加入商標與營養標示細節，加上被暱稱為「Cherkin」，結合幽默感與精品梗，因而在社群爆紅。

  • 商品售罄後，Mercari上已出現48美元轉售價，約為原價8倍。沃爾瑪網站僅暗示可能有後續商品，但尚未公布是否補貨。

沃爾瑪 愛馬仕

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