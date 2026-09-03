熊貓快餐「史上最好吃新品」回歸 44g蛋白質全店最高

被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket自9月1日起重新在全美門市供應，限時回歸，售完為止。（熊貓快餐）

熊貓快餐（Panda Express）今年夏天推出的一款牛胸肉新品意外爆紅，首次上市期間賣出超過500萬份，一度接近全美售罄。下架不到一個月，在消費者呼聲下，這款被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket（廣式燒烤牛胸肉）限時回歸。

根據熊貓快餐公告，Cantonese BBQ Brisket自9月1日起重新在全美門市供應，但這次仍是限時回歸，售完為止。這款餐點今年6月2日首次登上全美菜單，原本只計畫供應至8月10日，沒想到上市後需求超預期，首輪供應期間賣出超過500萬份，並一度接近全美售罄。

熊貓快餐表示，這款牛胸肉是近期限時新品中，引發顧客討論度最高的餐點之一。Allrecipes報導，不少吃過的網友對其評價頗高，有人直接稱它是熊貓快餐「best menu item ever made」（史上最好吃菜色）。

該新品也是熊貓快餐首次將牛胸肉搬上菜單。不同於常見的美式煙燻牛胸肉，它結合美式BBQ與廣式叉燒風味。牛胸肉先經慢煮，再切成厚實小塊，最後放入炒鍋以高溫炙燒，裹上特製的叉燒風味BBQ醬汁。

醬汁加入醬油、辣味發酵豆醬、味醂及芝麻油等調味，因此同時帶有煙燻、鹹香和微甜滋味。熊貓快餐表示，製作時同時選用牛胸肉油脂較豐富及較精瘦的兩個部位，讓一份餐點兼具肥嫩與紮實的不同口感。

除味道外，這款牛胸肉還有另一個特點——蛋白質 特別高。根據熊貓快餐公布的營養資料，每份Cantonese BBQ Brisket含44克蛋白質，是目前熊貓快餐整個菜單中蛋白質含量最高的單一餐點。官方甚至將它形容為適合近年流行的「protein-maxxing」高蛋白飲食風潮，希望在一餐中盡可能提高蛋白質攝取量。

如果還嫌44克不夠，熊貓快餐甚至推薦一種高蛋白吃法：將牛胸肉搭配Grilled Teriyaki Chicken，再選Super Greens作為配菜，一餐蛋白質可達86克，另有10克膳食纖維。

想嚐鮮的消費者要把握時間。熊貓快餐並未宣布這次回歸會供應到哪一天，只表示自9月1日起在全美門市限時供應，並明確註明「while supplies last」，也就是各店售完為止。