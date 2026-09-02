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平價早茶店關門 中餐廳為何紅極一時又難以為繼？

記者王若然／聖蓋博即時報導
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位於聖蓋博的平價早茶店Bistro1968近日歇業。（記者王若然／攝影）
位於聖蓋博的平價早茶店Bistro1968近日歇業。（記者王若然／攝影）

近日，華人聚集地聖蓋博市一家平價點心早茶店正式關門。該餐廳曾在一段時間內火爆，顧客大排長龍，後來也有過幾次轉型，甚至做過早茶自助餐。如今關門，讓不少顧客感到惋惜。

記者2日來到聖蓋博大道402號，早茶店Bistro1968（架勢堂）所在位置。該店大門緊閉，門上貼有結業通知：「本餐廳於2026年8月3日起正式結業。感謝各位顧客多年來的支持與厚愛，對因此帶來的不便，我們深感抱歉，並衷心感謝大家一直以來的支持與陪伴。」

Bistro1968主要是早茶店以及粵式、廣式特色菜。根據Yelp上顧客6月時的評價，該店的餐點價格很親民，早茶一份為4.88美元，牛肉炒粉，蒸魚約14.88美元。網友評價，「對人數多的聚餐，非常划算。」還有民眾表示，該餐廳的茶水免費，對於早茶店很難得。

品嘗過全美8000多家中餐廳的食評家陳戴維（David Chan）對這家早茶店印象深刻。據他介紹，最開始，這家店大約在2022年12月於聖蓋博開業。生意一度非常火爆，他說，「只敢挑離峰時段去。整體味道相當不錯。」

到了2024年初，該餐廳做了一個很大的改變，推出限時的19.68美元吃到飽方案，選定品項無限量供應。他說，「現在回頭看，這或許是狀況開始不太妙的徵兆。」這波低價促銷吸引大批顧客。促銷結束一段時間後，餐廳又推出25.88美元吃到飽的方案。陳戴維說，期間「他們把當初讓自己與眾不同的招牌高檔品都停賣了。」最後他們取消了自助餐方案，改成平價單點定位。

Bistro1968的歇業，似乎是近幾年聖蓋博谷早茶店經營風波的縮影，即便曾紅極一時，大多餐廳無法擺脫走下坡路的魔咒。根據洛杉磯時報等媒體報導，位於蒙特利公園市，曾紅極一時的美麗華大酒樓（Ocean Star Restaurant）2019年永久停業。這家曾擁有超過800個座位、以傳統推車式港式飲茶與大型婚宴廣場聞名的粵式老字號，因大型宴會廳市場萎縮及營運成本過高等因素關閉；2020年，阿罕布拉市的知名港式點心早茶餐廳京華酒樓（King Hua Restaurant）永久關閉；蒙特利公園市、曾以精緻港式飲茶聞名的老牌餐廳名流山莊（Elite Restaurant），在2023年間因為發生了一場嚴重的火災被迫關門停業。

陳戴維稱，餐飲業一直以來都是零售業裡最難賺錢的一塊，而目前偏高的營運成本更是讓本就困難的經營雪上加霜。但在聖蓋博谷，空置的餐飲店面其實不多。他說，「事實上，你反而會看到不少原本的一般零售店被改裝成餐廳或飲料店。而且只要有一家中餐廳關門，馬上就會有另一家迅速補位，可見還是有很多人相信自己能做出一番成績。」

在點心價格上，陳戴維說，疫情之後漲了大概75%，單點品項起價來到7美元，但後來又突然爆發點心價格戰，價格一路狂跌，代價卻是換來由第三方供應商大量製造的低品質食物。與此同時，舊金山、溫哥華和多倫多，高品質、高價位的點心生意卻正欣欣向榮。

門口貼著結業通知。（記者王若然／攝影）
門口貼著結業通知。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 該店以親民價格與免費茶水吸引不少顧客，但之後改推吃到飽、再轉回單點，定位反覆變動，且失去原本招牌特色，最終仍因經營壓力而結業。

  • 店家先以平價點心與粵式菜色走紅，後來推出19.68美元吃到飽，再升為25.88美元方案，之後取消自助餐改做平價單點，經營策略多次調整。

  • 文章指出，中餐飲業本就利潤薄，疫情後成本上升更嚴重，加上點心價格戰與低品質供應競爭，使不少老牌餐廳難以維持，關門潮成為常態。

聖蓋博 華人

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