我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

「狗啃過照賣」662頁檔案揭南加街攤令人作嘔細節

編譯組╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據估計，目前全洛杉磯約有高達5萬名攤販營業，但截至2024年9月，全市僅核發了6...
據估計，目前全洛杉磯約有高達5萬名攤販營業，但截至2024年9月，全市僅核發了687張有效的營業許可。其中，針對食品攤販的許可更僅有寥寥53張。圖為示意圖（本報記者╱攝影）

紐約郵報報導，洛杉磯縣自2023年至2026年初，共接獲高達9746件針對街頭食品攤販的公共衛生投訴，彙整成厚達662頁的驚人檔案。

紐約郵報透過公共紀錄請求取得了這些令人作嘔的細節。然而，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）上周下令洛杉磯市警局停止對違規街頭攤販開罰刑事罰單。此舉等同放任無照餐車在全市橫行無阻，恐將導致衛生狀況進一步惡化。

根據該報揭露的洛杉磯縣公共衛生局（Department of Public Health）投訴資料，令人不安的是，當局對於這些令人作嘔的通報，似乎並未採取任何實質的查處行動。

舉例來說，有民眾投訴Hawthorne Boulevard附近的一個塔可攤位，指出員工根本無處洗手，也未更換手套。投訴內容寫道：「甚至有狗在啃食袋子裡的肉，但攤商仍繼續將那袋肉賣給客人。」然而，該案的處理狀態僅被標註為「已結案」。

另一名民眾通報指出，在洛杉磯國際機場附近，有未加蓋的莎莎醬與調味料就擺在垃圾桶旁，周圍還有老鼠四處亂竄。該起投訴最終被註記為「已取消」。

洛杉磯縣公共衛生局拒絕具體說明這些處理狀態的涵義，也不願證實是否針對投訴採取了任何執法行動。該局僅回應表示，已「將執法重心從取締街頭無照人行道攤商，轉向鎖定幕後操控大量街頭攤販的大型組織，以期從源頭進行控管。」

洛杉磯商業聯合會執行長沃爾德曼（Stuart Waldman）直言，這一長串針對街頭攤販的投訴「比我想像的還要糟」。

他向加州郵報表示：「這實在很荒謬。實體餐廳可能只因為員工不洗手、奶油放在室溫下過夜，或是冰箱溫度比標準高出兩度，就會面臨勒令停業的命運。反觀街頭攤販，不僅沒有洗手間、員工不洗手、沒有冷藏設備，各種誇張行徑應有盡有。」

在洛杉磯市，人行道攤販必須取得市府核發的營業許可，若販售食品，更須取得洛杉磯縣的公共衛生許可。縣政府負責監督食品安全，市政府則負責取締違規設攤地點及營業方式等其他規定。

據估計，目前全洛杉磯約有高達5萬名攤販營業，但截至2024年9月，全市僅核發了687張有效的營業許可。其中，針對食品攤販的許可更僅有寥寥53張。

然而，市長貝斯強調其團隊「堅定支持街頭攤販」，同時指示洛杉磯市警局停止對攤販開立刑事罰單，即便這些攤販未持有許可，或違規設攤於實體店面前。

市府當局目前更著手撤銷過去被貝斯認為是「不當開立」的刑事罰單。針對公共衛生投訴的問題，市長辦公室則未作出回應。

精華 FAQ

  • 報導指出，投訴內容包括攤商無法洗手、不換手套、食品放置環境髒亂，甚至出現狗啃食肉品後仍繼續販售，以及莎莎醬與調味料放在垃圾桶旁、老鼠亂竄等情況。

  • 根據報導，許多案件最後只被標註為「已結案」或「已取消」，但衛生局拒絕說明這些狀態的實際意義，也沒有證實是否進行執法，外界質疑其處理並不透明。

  • 洛杉磯市長貝斯下令市警局停止對違規街頭攤販開刑事罰單，並表示支持攤販；衛生局則稱將把重點轉向幕後操控大量攤販的大型組織，而非直接取締個別攤商。

洛杉磯 罰單

上一則

華航勞工節推亞洲航線優惠 最低750美元往返

下一則

平價早茶店關門 中餐廳為何紅極一時又難以為繼？

延伸閱讀

攤販日入3000元 南加華人網紅夜市暴雷 政府封街喊停

攤販日入3000元 南加華人網紅夜市暴雷 政府封街喊停
賺1000罰20元？布碌崙大橋變「跳蚤市場」無照攤販遍地

賺1000罰20元？布碌崙大橋變「跳蚤市場」無照攤販遍地
明年新增1萬500個一般攤販牌照 10月29日前申請

明年新增1萬500個一般攤販牌照 10月29日前申請
布碌崙大橋無照攤販暴增 罰款也不怕

布碌崙大橋無照攤販暴增 罰款也不怕
市府聯手曼哈頓地檢 打擊移民詐騙、逼遷及欠薪

市府聯手曼哈頓地檢 打擊移民詐騙、逼遷及欠薪
50車封路、20多暴徒劫超市 員工被迫藏二樓反鎖自保

50車封路、20多暴徒劫超市 員工被迫藏二樓反鎖自保

熱門新聞

李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？