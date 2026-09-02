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中國「甲醛白菜」風波燒到好市多？官方這麼回應

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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宗家近日透過社群平台表示，Costco販售的宗家泡菜在韓國製造，使用100%韓國...
宗家近日透過社群平台表示，Costco販售的宗家泡菜在韓國製造，使用100%韓國種植的大白菜，原料來自韓國國內供應網絡。（宗家Instagram截圖）

中國白菜食安風波延燒之際，好市多Costco）販售的宗家（Jongga）泡菜是否使用中國白菜，引起南加華人消費者討論。宗家對此表示，Costco販售的Jongga Mat Kimchi在韓國製造，使用100%韓國種植大白菜；Costco產品資料也標示為「韓國產品」，並稱直接自韓國進口。

記者向Costco客服查詢商品編號1793017的Jongga Mat Kimchi白菜產地。客服表示，目前可查的資料顯示，產品包裝標示為「韓國產品」（Product of Korea），Costco網站則註明「直接自韓國進口」（Imported Directly from Korea）。不過，客服表示，現有資料無法進一步確認從原料取得到產品製作的每一個環節是否全部在韓國完成。

針對消費者關心的白菜來源，宗家其後透過社群平台進一步說明，Costco販售的宗家泡菜在韓國製造，所使用的大白菜100%在韓國種植，原料來自韓國既有供應網絡。白菜送抵生產設施後會接受檢查，從種植農場到泡菜生產設施的相關流程均受到管理。Costco與宗家的說明在南加華人社群引發不同反應。部分消費者認為，產品包裝、Costco網站資訊及宗家的回應均指向韓國，對產品來源較為安心；但也有人認為，僅憑產品標示、零售商資訊及製造商聲明，仍不足以完全消除疑慮，希望業者提供更完整的原產地證明，以及可追溯至供應商、生產批次甚至農場的紀錄。

聯合報報導，這起「甲醛白菜」事件源於中國網友日前發布影片，揭露河北張家口康保縣屯墾鎮白菜收購、裝運現場，疑似有工作人員將一顆顆大白菜接觸甲醛溶液後再裝車，藉此延長運送過程中的保存時間。依法甲醛不得作為食品用加工助劑生產經營和使用。甲醛會引致嚴重腹痛、嘔吐、昏迷、腎臟受損或死亡。

食安專家韋恩在臉書PO文指出，根據韓國關稅廳8月23日公布的進出口貿易統計，今年1到7月的泡菜進口量是19萬4403公噸，比去年同期增加2.7%，是同期歷年最高；進口金額1億2593萬美元，年增16.3%。而韓國國內的進口泡菜絕大多數來自中國。

Costco販售的宗家（Jongga）泡菜。宗家表示，這款泡菜在韓國製造，使用1...
Costco販售的宗家（Jongga）泡菜。宗家表示，這款泡菜在韓國製造，使用100%韓國種植的大白菜。（產品圖片）

Costco客服表示，目前查得宗家泡菜包裝標示為「韓國產品」，官網也稱「直接自韓...
Costco客服表示，目前查得宗家泡菜包裝標示為「韓國產品」，官網也稱「直接自韓國進口」，但無法確認產品製作的每個環節是否都在韓國完成。（記者張庭瑜/翻攝）

宗家泡菜產品背面可見營養標示、成分及產品資訊。（產品圖片）
宗家泡菜產品背面可見營養標示、成分及產品資訊。（產品圖片）

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於南加華人擔心，Costco販售的宗家泡菜是否可能使用中國白菜；但宗家與Costco都表示，該產品為韓國製造，且標示為韓國產品、直接自韓國進口。

  • 宗家表示，Costco販售的Jongga Mat Kimchi在韓國製造，使用100%韓國種植大白菜；Costco客服也稱包裝標示為Product of Korea，網站註明Imported Directly from Korea。

  • 因為有人認為，僅靠包裝標示、零售商資訊與製造商聲明，還不足以完全排除疑慮；他們希望業者提供更完整的原產地證明，以及可追溯到供應商、批次和農場的紀錄。

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