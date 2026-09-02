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中國男被ICE羈押數小時後死亡 曾涉嫌襲擊一家五口

記者邵敏／即時報導
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自2025年3月以來，至少五名中國公民在ICE或邊境巡邏隊羈押期間死亡。美聯社
自2025年3月以來，至少五名中國公民在ICE或邊境巡邏隊羈押期間死亡。美聯社

一中國男子被美國移民暨海關執法局（ICE）拘留數小時後死亡，事發地位美海外屬地塞班島（Saipan）的拘留設施。相關報導指出，當事人生前曾涉嫌襲擊一家五口被捕。

據美聯社等媒體報導，ICE日前在新聞稿中表示，51歲的魏連永（Lianyong Wei，音譯）8月23日在北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）一家醫院死亡。塞班島是北馬里亞納群島中的一座島，也是首府所在地和人口最多的島。

ICE指出，魏連永8月21日被北馬里亞納群島公共安全部逮捕，他涉嫌襲擊五口之家的刑案。第二天，他被移交ICE羈押，等待遣返程序。8月23日早晨，塞班島拘留設施一名看守在例行巡查時發現，魏連永已失去反應。隨後他被送往醫院急診室，醫護人員進行維持生命的醫療處置後，宣告當事人死亡。ICE表示，魏連永的死因正在調查中。

據ICE資料，魏連永2019年2月進入美國，當時獲准停留兩周。當局2026年7月對其啟動遣返程序，他原定於本月出席下一次聽證會。

中國駐洛杉磯總領館表示，接獲中國公民魏連永死亡的通知。總領館在聲明中指出，已就此事向美方有關部門「表達嚴重關切」，並要求對魏連永死因進行及時、全面調查，通報調查結果，採取措施防止類似事件再次發生，同時協助死者家屬處理善後事宜。

北馬里亞納群島當局8月24日就公布魏連永的死訊，目前尚不知為什麼ICE一周後才發布死亡消息，該部門曾表示，希望在羈押人員死亡後兩個工作日內發布新聞稿。ICE也未說明魏連永是否接受羈押後的醫療篩查，該部門承諾，羈押人員在進入拘留系統12小時內接受醫療檢查。醫療專家表示，全面的健康篩查對預防羈押期間死亡十分重要。

北馬里亞納群島懲教局長（Corrections Commissioner）Anthony Torres在聲明中表示，在這起事件發生後，相關部門正在檢視目前的程序，並將採取必要修正措施，以加強預防及應對相關事件的能力。

據美聯社資料，自2025年3月以來，魏連永至少是第五名在ICE或美國邊境巡邏隊（CBP）羈押期間死亡的中國公民。在此前四起死亡事件中，其中兩起被裁定為自殺，另兩起被認定與醫療併發症有關。報導指出，自2025年1月以來，至少已有57名ICE羈押人員死亡。這一死亡人數引起公衛專家、移民權益倡議人士以及墨西哥政府的密切關注。

精華 FAQ

  • 魏連永先因涉嫌襲擊一家5口被北馬里亞納群島警方逮捕，隔天移交ICE羈押；約數小時後，巡查人員發現他失去反應，送醫急救後仍被宣告死亡。

  • ICE表示死因仍在調查，並稱按規定會做醫療檢查；北馬里亞納群島當局已檢視程序。外界也質疑ICE延後1週才發布死訊，通報時機不尋常。

  • 中國駐洛杉磯總領館已向美方表達嚴重關切，要求全面調查並協助善後。報導並指出，自2025年3月以來，他至少是第5名在ICE或CBP羈押中死亡的中國公民。

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