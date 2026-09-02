好市多定製蛋糕、派對拼盤 可直送到家

派對拼盤同樣可在線訂購，圖為蝦盤附雞尾酒醬。（好市多官網截屏）

準備生日會、畢業派對或家庭聚餐，如今不必再親自跑商家購買蛋糕、餐食。好市多 擴大與配送平台Instacart合作，首次開放客製化蛋糕及派對拼盤配送，提供送貨上門服務，為消費者帶來極大便利。據悉，這項服務已在全美參與配送的好市多推出，包括洛杉磯 地區。

據Instacart官方消息、FOX Business等報導，會員可直接在好市多Same-Day網站或Instacart平台，訂購客製化蛋糕及派對拼盤。可在線選擇蛋糕尺寸、口味、設計，輸入祝福文字後下單，再由好市多倉庫烘焙及熟食部門準備，最後由配送員直接送到家。蛋糕目前可選10英寸圓形或大型長方形蛋糕（Half Sheet Cake），口味包括香草和巧克力，並可從預設主題中選擇生日、Baby Shower、畢業、農曆新年等不同主題，並在蛋糕上加入祝福語及指定文字顏色。

不過，客製化蛋糕不能臨時起意。好市多規定至少提前72小時訂購，結帳時系統會顯示蛋糕完成後可配送時段。如果蛋糕與其他日常雜貨放在同一張訂單，整張訂單也必須按照蛋糕的72小時製作時間安排配送。此外，訂單在下單當天午夜後，就不能再修改或取消。

目前好市多Same-Day頁面顯示，10英寸客製化圓蛋糕售價約20.42美元，內含香草起司慕斯餡及白色奶油糖霜，大型長方形客製化蛋糕售價31.77美元。

派對拼盤同樣可以在線訂購。目前Same-Day頁面顯示，Kirkland Signature雞肉、烤牛肉三明治拼盤售價56.74美元，雞肉沙拉牛角三明治拼盤51.06美元，水果、肉類及起司拼盤45.39美元，蝦盤附雞尾酒醬則為63.55美元。上述價格為目前Same-Day頁面顯示的價格，實際商品供應及價格可能因配送地點而有所不同。

關於配送費用，Instacart顯示，好市多訂單滿35美元，非Instacart+會員的同日配送費從3.99美元起，實際配送費及服務費會因訂單、地點和配送速度有所不同；Instacart+會員符合條件的好市多訂單則可享免配送費優惠，小費則由消費者自行決定。

好市多此次開放客製化蛋糕及派對拼盤配送，是其與Instacart合作推出同日配送後的進一步擴展。過去這類客製化商品需要會員到現場訂購，如今每個步驟都可在線完成，對準備大型聚會的消費者來說，確實省下不少時間。

過去聚會，需到好市多現場採購，如今可直接派送到家。（記者邵敏／攝影）