5元買到逾百元名牌鞋 華人撿便宜後卻慌了 原因...

洛杉磯一華人近日向本報反映，她從一名墨西哥裔同事手中，以每雙僅5美元價格買下兩雙嶄新的名牌運動鞋。事後上網查詢市價，才發現兩雙鞋的市場價格合計超過200美元。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯 一華人 近日向本報反映，她從墨西哥裔同事手中，以每雙僅5美元價格買下兩雙嶄新的名牌運動鞋。事後上網查詢市價，才發現兩雙鞋的市場價格合計超過200美元。原本以為撿到便宜的她，後來得知這批鞋子疑似來自「零元購」，非但高興不起來，反而擔心是否在不知情的情況下，為犯罪銷贓。

律師方孝偉提醒，民眾購買遠低於正常市價的商品，應對商品來源保持警覺。如果明知商品屬竊盜所得，仍持續購買，尤其是大量或反覆購買，可能引發刑事法律風險。

同事帶來數十雙嶄新名牌鞋

洛杉磯居民Lucy Low表示，她所在的公司有數名墨西哥裔員工。不久前，其中一員工帶來一箱鞋子，約有數十雙，全部都是嶄新的名牌運動鞋。對方向同事表示，可以用超低價格優惠出售，每雙只要5美元。

Lucy Low看鞋子是全新的，而且價格遠低於一般市場行情，便分別替丈夫和兒子各買一雙。由於價格實在太便宜，其他同事也紛紛購買，很快銷售一空。當時大家都認為撿到便宜。

回家後，Lucy Low出於好奇上網查詢鞋子的市場價格，結果大吃一驚。她買到的一雙白色Nike Air Max，正常市場價格超過150美元；另一雙鞋舌上有JORDAN標誌，她查到目前Nike Air Jordan 1 Mid男鞋灰色款的售價約130美元。

換言之，這兩雙鞋如果按照正常市場價格購買，至少需要200美元，而她只花了10美元。如此懸殊的價格差距，也讓她聯想到近年屢受關注的「零元購」問題。

得知鞋子來源後感到不安

Lucy Low表示，後來她從同事口中得知，這批鞋子疑似來自「零元購」。這讓她頓時感到不安，擔心花錢購買鞋子的行為，是否等於間接協助銷售贓物。

她說，當初完全不知道鞋子來源，只看到鞋子全新、價格又便宜，才買了兩雙。得知相關情況後，這幾天一直感到不舒服。丈夫和兒子也不希望她留下這些鞋子，認為如果鞋子真的來自竊盜，即使是名牌、價格再便宜，穿在身上也感到不自在。

律師：明知贓物仍大量購買，可能涉法律問題

律師方孝偉表示，如果商品價格遠低於正常市場行情，購買者本身就應提高警覺，思考商品是否可能來路不明。不過，如果消費者是在完全不知情的情況下，偶然購買少量商品，與明知商品屬竊盜所得後仍故意購買，法律上的情況不相同。

他提醒，若民眾明知商品來自竊盜，仍持續購買、轉售或協助流通，尤其是大量或反覆購買，可能被執法部門認為涉嫌協助銷贓，進而面臨法律問題。

因此，民眾如果遇到價格明顯低於市場行情的名牌商品，應特別注意貨源及交易情況。尤其是全新名牌商品卻以遠低於正常價格出售，更應避免僅因「便宜」就立即購買。