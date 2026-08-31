雞蛋下鍋前要不要洗？專家曝答案 很多人做錯

食品科學家提醒，在美國超市購買的盒裝雞蛋不需要清洗，沖水反而可能將細菌帶進蛋殼。(美聯社)

蔬果要洗、白米要淘，許多人看到蛋殼上可能沾有髒汙，也會順手把雞蛋 沖洗乾淨再下鍋。不過食品科學家提醒，在美國超市購買的盒裝雞蛋不需要清洗，沖水反而可能將細菌帶進蛋殼；若是來自農場或自家後院的新鮮雞蛋，處理方式則有不同。

據Simply Recipes報導，食品科學家兼註冊營養師Jennifer Pallian表示，雞蛋在產下時，蛋殼表面原本覆有一層幾乎看不見的天然保護膜，英文稱為「bloom」或「cuticle」，可像封條一樣，幫助阻擋細菌穿過蛋殼。

在美國，超市販售的盒裝雞蛋通常已由業者清洗。由於清洗會去除原有保護膜，生產商會在包裝前為雞蛋塗一層薄薄的礦物油，重新形成保護屏障。因此，消費者將雞蛋帶回家後，不應再次沖洗。

Pallian解釋，蛋殼並非完全密封，表面有數千個讓空氣通過的微小孔隙。若在家使用冷水或溫度不夠高的自來水清洗，水可能經由孔隙被吸入蛋內，同時將蛋殼表面的細菌帶進去。

美國農業部食品安全檢驗局（USDA FSIS）也表示，消費者沒有必要自行清洗雞蛋，也不建議這麼做，原因正是清洗用水可能透過蛋殼孔隙被吸入，增加汙染風險。

若雞蛋來自農場攤位、朋友飼養的雞或自家後院，則應先詢問是否已經清洗。未洗過的新鮮雞蛋通常仍保有天然保護膜，這並不是壞事，反而有助阻止細菌進入並維持品質。

這類雞蛋同樣不宜直接用水沖洗。若表面只有少量泥土或雜物，可以使用乾布、紙巾或刷子清除。亞利桑納大學合作推廣中心建議，過度髒汙、破裂、滲漏，或無法用乾刷清理乾淨的雞蛋應直接丟棄。

如果確實必須清洗，應使用溫度略高於雞蛋本身的水，不能使用冷水，洗完立即擦乾並盡快食用。即使部分國家或地區會將未清洗的新鮮雞蛋放在室溫下保存，但該中心建議美國消費者盡快將後院雞蛋冷藏。

保存位置也很重要。雞蛋應留在原包裝紙盒內，放入冰箱內部溫度較穩定的位置，不要放在冰箱門上的蛋架。美國食品藥物管理局（FDA）建議，冰箱溫度應維持在華氏40度（攝氏約4.4度）以下，超市雞蛋放在原盒中冷藏，最好在三周內使用。已經冷藏的雞蛋不應再長時間留在室溫下，超過兩小時便可能增加細菌繁殖風險。

處理生雞蛋前後，也應以肥皂和溫水清洗雙手，接觸過蛋液的器具、設備及工作台面則要用熱肥皂水清潔。FDA並提醒，即使外殼乾淨且沒有裂痕的新鮮雞蛋，仍可能帶有沙門氏菌；需使用生蛋或未全熟雞蛋的食譜，則應選擇經過巴氏殺菌的雞蛋或蛋製品。