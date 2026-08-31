行李超重不一定是帶太多 打包順序也有玄機 重物先放這

出門旅行，行李箱怎麼裝有講究。(路透)

出門旅行明明沒有帶特別多東西，到機場行李一上秤，卻偏偏超出一、兩磅，只好當場打開行李箱，把鞋子、衣服一件件拿出來重新分配，甚至被迫多付一筆超重費。其實除「少帶一點」，行李怎麼裝、先放什麼後放什麼，也有講究。

TripJaunt報導，打包行李時，第一層應該從最重的東西開始，包括鞋子、牛仔褲、長褲及盥洗用品等，並盡量放在靠近行李箱輪子的一端。這樣做首先是為降低重心。當行李箱直立拖行時，重物集中在下方，比較不容易東倒西歪，也能避免重物在箱內移動。鞋子、電子產品等較重物品最好不要全部塞在同一側，應盡量平均分配。

如果重量過度集中在行李箱一側，可能影響行李放上秤時的平衡，讀數有時也可能出現差異。

第二層放衣服。T恤、睡衣、緊身褲等輕薄衣物適合捲起來放，不僅較節省空間，也比較容易一眼看到究竟帶了多少。襯衫、毛衣、亞麻長褲等容易起皺或較有版型的衣服，適合摺疊後平放在上方。兩種方式搭配，比全部硬塞進去更易整理。

收納袋也可派上用場。它最大好處不一定是讓行李變輕，而是把不同類型的物品分區，讓旅客更容易知道重量都藏在哪，需要減重 時，不必把整個行李箱翻個底朝天。

盥洗用品是最容易被低估的重量來源之一。一瓶500毫升洗髮精本身就接近1磅。改用旅行裝、固體洗髮皂，或抵達目的地後再購買，都能省下不少重量。

行李箱空隙也可以利用，例如把襪子塞進鞋子裡，而不是另外占空間。不過，塞得下並不代表還能繼續放。箱子空間愈大，反而愈容易產生「再多帶一件也沒關係」的心理，最後體積剛好，但重量超標。

最上層則應留給輕、薄、容易拿取的東西，例如圍巾、薄外套、涼鞋等，再利用行李箱內的固定帶壓好。隔天馬上要穿的衣服或需要快速取出的用品，也可以放在較上方。

至於選擇較輕的行李箱、出門前先確認航空公司的重量限制、用行李秤在家先秤一次，都是避免超重的基本功。一般經濟艙托運行李常見上限為50磅（約23公斤），但實際規定仍依航空公司、航線及票種而異。

更重要的是，不要把行李剛好塞到重量上限。如果旅行途中可能購物或帶伴手禮回家，最好預留1至2公斤。若真的已接近上限，最先拿掉的應是鞋子、充電器、大瓶盥洗用品等高密度重物。