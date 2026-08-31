HOA修屋頂一戶收2.6萬 屋主崩潰：不繳恐被設留置權

橙縣聖克里門提（San Clemente）莫拉康斗社區管委會向每戶業主徵收超過2萬6000美元緊急評估費。(谷歌街景圖）

ABC 7電視台報導，擁有198戶住宅的橙縣聖克里門提（San Clemente）莫拉（Villa Moura）康斗社區，近日因屋頂更換工程，管委會（HOA）向每戶業主徵收超過2萬6000美元「緊急評估費」（Emergency Assessment），總額超過500萬美元，引發屋主強烈反彈，認為這筆費用給他們帶來沉重負擔，且質疑其合法性。目前已有屋主著手罷免 管委會成員，並考慮提起訴訟。

81歲的屋主奧布瑞特（Beverly Alberight）表示，這筆龐大支出，可能迫使她離開好不容易安頓好的家，「我非常努力，才讓自己得以住在這裡。」屋主布蘭達說，「許多住戶根本付不起這筆費用。管委會的回應是去貸款、拿房子淨值借錢，或動用退休金。這完全無法接受。」一位住戶還在業主大會上表示，「他們（HOA）還威脅說，若不配合、不付款，就會在我們房產上設置留置權（Liens）。」

目前住戶正尋求罷免部分管委會成員，並走法律程序，指控管委會違反相關法律。屋主Noah Martin說，這項屋頂翻修工程不符合加州法規第5610條（California Code of Regulations, 5610）對「緊急狀況」的定義，這只是長期延後維修造成的問題，應交由全體屋主投票做出最終處置決定。

屋主同時指出，管委會數年前就知道社區瓦片屋頂需維修，不應突然用「緊急」名義要求屋主負擔龐大費用。他們主張，目前屋頂並未漏水，真正需要更換的是瓦片下方的防水底層（underlayment），而非將所有屋瓦全面換新。

屋主杜賓（Adam Dubin）認為應重新尋求多家廠商競標，從中協商合理價格，「希望取得更多有競爭力的報價，以屋主最佳利益為出發點議價。這本應是管委會履行他們對我們的信託責任。」

並未參與這起糾紛的MBK Chapman律師事務所律師、 HOA法律專家Michael Kushner說，近年來金額龐大的「特別費」愈來愈常見，即使屋主認為收費不合理，通常仍需先繳費，再尋求法律途徑解決。他說，加州法不允許屋主以爭議為由自行抵扣或拒絕繳款。

根據社區住戶，管委會提出三種付款方式：一次繳清、分兩期支付，或前六個月每月額外支付超過2000美元管理費，之後每月增加400美元。但對部分退休或收入有限的住戶來說，這些方式都有困難。奧布瑞特說，自己退休、又是獨居，難道要賣屋嗎？「我根本不符合貸款資格，那怎麼辦？」

目前屋主已成立GoFundMe募款頁面，希望協助無力支付的居民。管委會則表示，目前正進行相關法律程序，無法對此發表評論。