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跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
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李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，...
李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台積電赴美帶來高薪與機會，但隨行眷屬常因語言、交通、社交圈消失而感到孤單，鳳凰城僑界也因此開始補強生活與心理支持。

隨著台積電（TSMC）持續擴大在亞利桑納州的投資，大批台灣工程師及其家庭陸續移居鳳凰城。對外界而言，跟著台積電赴美，意味著更高薪資、更好的工作機會，以及一段令人稱羨的海外生活；但對不少隨行眷屬來說，離開熟悉的台灣、來到人生地不熟的美國，真正需要面對的，不只是物價、語言和交通，而是突然失去原本擁有的一切生活支持。

李美萱就是其中一個例子。她頂著令人稱羨的「台積電工程師太太」光環，自2023年起，跟隨丈夫赴亞利桑納州鳳凰城工作，並帶著孩子展開新生活。但真正住進鳳凰城後，她才發現，「生活過得更好」與「生活過得開心」，其實是兩回事。

剛到鳳凰城時，李美萱不會開車，英文能力有限，對美國的生活環境幾乎一無所知。從重量單位、物價，到最基本的買菜、交通，每一件在台灣習以為常的小事，到了異國都可能變成需要重新學習的功課。「剛開始連買菜都不太會。」

她回憶，當時丈夫工作繁忙，自己則主要留在家裡照顧孩子，活動範圍幾乎只限「台積村」。雖然生活條件與收入可能比在台灣更好，但原本熟悉的親友、同事與社交圈突然消失，身邊也缺乏可以隨時聊天、吃飯或尋求幫助的人。

「當時孤立無援，長時間後，過得一點都不開心。」這段經歷讓她開始意識到，對隨著台積電赴美的家庭而言，最難適應的未必是工作本身，而是眷屬來到陌生城市後，如何重新找到自己的位置。

李美萱表示，為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，她主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。她發現，許多太太其實也面臨相似的情緒與生活壓力。她自己則持續接受心理諮商，花了約一年時間，才逐漸走出低潮。

心理支持正逐步成型

事實上，李美萱的經歷並非個案。但好在這樣的需求，開始逐漸被當地華人社群看見，僑界服務開始從物質援助，延伸至生活適應與心理支持。

長期在鳳凰城服務僑社的黃玉蓮，從1986年來到當地至今已40年。她親眼見證鳳凰城從相對單純的沙漠城市，逐步發展為科技產業重鎮，也看見台積電進駐後，大批台灣人才、企業與家庭湧入。

她觀察，不少台積電眷屬來到鳳凰城後，生活重心主要放在照顧孩子，除了家庭外，缺乏自己的社交圈，日子久了容易感到孤單，甚至覺得生活「空空的」。加上初到時缺少認識朋友的管道，心理上的適應成為一項挑戰。

因此，慈濟鳳凰城聯絡處今年4月，在負責人黃玉蓮的帶領下，於台積電廠區附近成立「靜思書軒」，希望打造一個像「社區客廳」的空間，讓新移民可以隨時走進來喝杯茶、喝咖啡，與師兄姊聊聊天、交流生活。除了提供交流場所，靜思書軒也能協助安排兒童課後輔導，並透過舉辦各類活動，讓新移民有更多機會認識當地台灣人、建立朋友圈，逐步在陌生城市找到自己的生活圈與歸屬感。

黃玉蓮表示，隨著台積電進駐鳳凰城，當地新移民的需求也明顯出現變化。她說，「靜思書軒」這個場所希望協助的不只是台積電工程師家庭，也包括隨之而來的孩子、供應鏈廠商及其他創業者。

慈濟鳳凰城聯絡處今年4月，在負責人黃玉蓮的帶領下，於台積電廠區附近成立「靜思書軒...
慈濟鳳凰城聯絡處今年4月，在負責人黃玉蓮的帶領下，於台積電廠區附近成立「靜思書軒」。（黃玉蓮提供）

慈濟鳳凰城聯絡處成立的「靜思書軒」，打造一個像「社區客廳」的空間，讓新移民可以隨...
慈濟鳳凰城聯絡處成立的「靜思書軒」，打造一個像「社區客廳」的空間，讓新移民可以隨時走進來喝杯茶、喝咖啡，與師兄姊聊聊天、交流生活。（黃玉蓮提供）

精華 FAQ

  • 因為雖然收入與生活條件可能變好，但他們離開熟悉的台灣後，常面臨不會開車、英文不足、買菜不便與社交圈消失等問題，心理壓力很大。

  • 她剛到時不會開車、英文能力有限，對當地生活幾乎陌生，連買菜、交通與單位換算都要重學；丈夫忙於工作，她也多半獨自在家照顧孩子。

  • 慈濟鳳凰城聯絡處今年4月設立靜思書軒，提供像社區客廳的交流空間，讓新移民可喝茶聊天、參加活動、安排課後輔導，並逐步建立新生活圈。

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