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家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

記者王若然／即時報導
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一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本...
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

一宗涉及南加州聖蓋博谷前民選官員的重大貪腐案曝光，起因是FBI在其自家後院挖出高達6萬2900美元現金。這起重大貪腐案中，還牽涉到華商。

根據紐約郵報，鮑爾溫公園市前市議員Ricardo Pacheco，63歲，近日因涉入此案被判處18個月監禁，美國司法部已對外公布此消息。Pacheco同時被處以1萬美元罰款，並沒收近22萬美元不法所得。

此案核心人物除Pacheco外，還包括康普頓市（Compton）前市議員Jacob Galvan，39歲，同樣被判處聯邦監獄服刑18個月，並須支付32萬3557美元賠償金。

司法部表示，兩人身為民選官員期間從事「貪腐行為，包括收受及支付數萬美元賄款，以換取警察工會支持，以及取得大麻種植的市府許可證」。

Pacheco自1997年至2020年間擔任鮑爾溫公園市議員，並曾於2018年短暫出任副市長。他已於2020年6月就貪腐罪名認罪。他涉嫌案件中，包含收取華商賄賂，助其拿到大麻經營許可證。

根據本報之前報導，Galvan作為中間人，提供顧問服務給鑽石吧的進出口公司W&F International Corp.，該公司希望在鮑爾溫公園取得大麻許可。Galvan代為協調並促成W&F公司負責人、亞凱迪亞居民、52歲白益昌（Yichang Bai，音譯）向Pacheco支付7萬美元賄賂。

此外，亞裔David Ju曾提告鮑爾溫公園市兩名市議員和一名市府律師，稱他花費近百萬美元購買原來約4000美元的合法大麻許可證。該案在去年審理中，David Ju獲賠160萬美元。該案中被告其中一名市議員就是Pacheco。

Pacheco坦承收受數千美元賄款，其中也包括一名鮑爾溫公園市警員暗中配合FBI調查行動、支付的2萬美元現金。2018年1月至10月間，Pacheco向這名臥底警員索取並收受3萬7900美元。

洛杉磯時報報導，Pacheco後來成為聯邦線人，協助調查人員扳倒約六名涉及大麻產業及地方政府相關人士。

作為認罪協議一部分，Pacheco辭去市議員職務，並被沒收遭FBI查扣的8萬3145美元—其中包括埋藏在其後院兩處、共6萬2900美元現金。

檢方表示，這起貪腐案始於2017年，當時鮑德溫公園市開始尋求核准在市轄範圍內從事大麻種植、製造及銷售業務。

Pacheco的賠償金聽證會將於未來數周內舉行。

精華 FAQ

  • 案件起於FBI在Pacheco自家後院挖出6萬2900美元現金，進一步揭露他與Galvan在大麻許可和警察工會支持上的收賄、行賄行為，並牽出多名地方官員與業者。

  • Pacheco被判18個月監禁、罰款1萬美元，並沒收近22萬美元不法所得；Galvan同樣被判18個月聯邦監禁，還須支付32萬3557美元賠償金。

  • 檢方指Pacheco曾收受華商賄賂，協助取得大麻經營許可；另有W&F International透過Galvan轉介向Pacheco支付7萬美元，亞裔David Ju也曾因大麻許可糾紛提告獲賠。

貪腐 華人 FBI

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