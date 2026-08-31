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71歲婦突成「臨終病患」看診還被拒付 背後藏這騙局

記者子為/即時報導
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71歲南加婦人過敏檢查遭聯邦醫療保險拒付，她花費八個月才證明自己遭人冒名登記接受...
71歲南加婦人過敏檢查遭聯邦醫療保險拒付，她花費八個月才證明自己遭人冒名登記接受安寧療護。（聯合報系資料照片）

身體健康、只是偶爾做檢查，71歲南加婦人卻莫名「成了臨終病患」，不僅過敏檢查遭聯邦醫療保險（Medicare）拒付，連結腸鏡和正常看診也被迫一再推遲。她花費八個月才證明自己遭人冒名登記接受安寧療護，成為加州安寧療護（hospice）詐騙氾濫下的受害者之一。

美聯社報導，Linda Henry退休數年，平時自認健康狀況良好，只偶爾前往南加州診所接受檢查。2024年9月，她的醫師向聯邦醫療保險申報過敏檢查，費用卻遭拒付。Henry致電查詢後才得知，系統顯示她患有心臟衰竭，已被登記接受通常提供給預期壽命僅剩六個月或更短患者的安寧療護。

被登記接受安寧療護後，患者的聯邦醫療保險給付方式也會隨之改變，部分在安寧療護計畫以外接受的醫療服務可能被拒付。被冒名登記的長者因此可能在毫不知情情況下，突然發現正常看診、檢查或手術無法順利獲得給付。

Henry據稱被登記在Fortuna Hospice Inc.名下，但該公司未接聽電話，也沒有回覆她的留言。她一度開車前往登記地址，看到的卻是一棟似乎空無一人的辦公大樓。

為證明自己並非臨終病患，Henry數月內打了數十通電話、寄送多封電子郵件；醫師也出具信件，證明她健康狀況良好。她還聯絡聯邦調查局、加州衛生與公共服務機構，以及協助聯邦醫療保險患者的非營利組織。

聯邦醫療保險直到八個月後才確認她是詐騙受害者。自她提出申訴約一年後，才終於恢復正常看診。Henry認為，自己的聯邦醫療保險號碼，可能是在一個處理保險付款的醫療入口網站遭網路攻擊後外洩。

這類騙局可能從自動語音電話開始，也可能有人直接上門，要求長者簽署表格，交出個人資料及聯邦醫療保險號碼。部分業者以禮卡、維他命補充品，甚至每周發放現金為誘因，招攬民眾加入安寧療護；另有業者直接盜用身分，向政府申報從未提供服務。

加州、尤其是洛杉磯縣，近年成為安寧療護詐騙重災區。聯邦官員估計，僅洛縣就涉及約35億美元的詐欺性安寧療護申報。自2025年初以來，加州已有逾1000家安寧療護機構被移出聯邦醫療保險體系。

今年4月，聯邦檢察官在洛杉磯地區五起安寧療護詐騙案中逮捕多人。一周後，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，21人因涉嫌盜用身分、向政府申報數百萬元安寧療護費用被捕。自2021年以來，其辦公室已提出逾100起安寧療護相關刑事案件，並取得逾50項定罪。

加州自2021年起暫停核發新的安寧療護機構執照，至今已撤銷近500張執照。今年6月，州府又通過緊急規定，提高新執照審核標準。

精華 FAQ

  • 她原本只是定期看診的健康長者，卻被人冒名登記進安寧療護系統，連心臟衰竭等病歷都被錯誤填入，因而在Medicare資料中成了臨終患者。

  • 由於被列入安寧療護名單，部分非計畫內醫療服務會被Medicare拒付，她的過敏檢查、結腸鏡與正常看診都因此一再延後，造成就醫受阻。

  • 因為洛杉磯縣相關詐欺申報金額估達35億美元，州與聯邦已連番逮捕涉案者、撤銷大量執照，顯示這類以盜用身分申報為主的騙局規模驚人。

醫療保險 聯邦醫療保險 南加

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