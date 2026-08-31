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Chick-fil-A怪味新品爆紅 破10元仍被讚：越吃越上頭

記者趙健／洛杉磯即時報導
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焦香酥脆的炸雞和培根，搭配楓糖風味鬆軟Waffle，口感十分豐富。（記者趙健／攝...
焦香酥脆的炸雞和培根，搭配楓糖風味鬆軟Waffle，口感十分豐富。（記者趙健／攝影）

炸雞配華夫餅（Waffles），再加培根、蜂蜜奶油和糖漿，這個甜甜鹹鹹的組合到底會是「黑暗料理」，還是意外好吃？美國連鎖速食品牌Chick-fil-A近日推出Chicken & Waffles Sandwich限定新品，8月24日全美上市後迅速在社群走紅。有人為嘗鮮，甚至排隊超過一小時。

Chicken & Waffles是美國南方頗具代表性甜鹹組合，Chick-fil-A這次則直接將它變成可以拿在手上吃的三明治。官方介紹，兩片帶有楓糖風味的Waffle取代普通麵包，中間夾入雞胸肉、三片蘋果木煙燻培根和蜂蜜奶油，並另外附上一盒經典糖漿。雞肉可選原味、辣味或烤製三種口選擇。新品去年曾在部分市場試賣，今年首次推向全美，限時供應至11月14日。

記者在南加州華人區在一家Chick-fil-A實際購買Spicy Chicken & Waffles Sandwich，單點售價10.85美元，已經超過不少人對速食三明治的心理價位。同一家門市原味版售10.35美元，烤雞版更達11.05美元，是目前菜單上價格最高的一檔三明治。

原本最擔心這款新品會太甜、太膩。Waffle本身已有楓糖風味，又加入蜂蜜奶油，還要搭配糖漿，看起來甜味一層疊一層。但真正吃下第一口，卻出乎意料地搭，口感非常豐富。

特別是辣味版，由於炸雞本身有一定辣度，連續吃上幾口後，辣感會逐漸上來；此時蘸一點隨餐附送的糖漿，反而成了令人驚喜的吃法。糖漿甜正好中和炸雞的辣，入口先有甜味，接著是炸雞的鹹香和辣味，焦脆的培根又增加一層煙燻鹹香。原本看起來最奇怪的「辣炸雞+甜糖漿」，反而讓甜、鹹、辣三種味道達到不錯平衡。

這種感受也與不少網友不謀而合。多數網友表示，糖漿雖甜，卻恰好能中和辣味炸雞，「一口甜一口辣，越吃越上頭」；而且即使不加糖漿也很好吃。有TikTok網友表示，為吃上一口新品三明治，在Chick-fil-A得來速車道排隊超過一小時。

不過，這款三明治也不是沒有缺點。記者原本期待華夫餅外層略帶焦脆、裡面鬆軟，實際入口卻整體偏軟，缺少想像中的酥脆口感。另一個問題就是價格：10多美元單點買一個速食三明治，確實不便宜，不少網友一面稱讚味道，一面嫌價格太高；「相當好吃，但貴得離譜」，可能屬於嘗鮮一次、未必經常回購的產品。紐約網友分享，當地門市價格甚至超過14美元。

Chick-fil-A新品三明治單點價格高達10多美元。（記者趙健／攝影）
Chick-fil-A新品三明治單點價格高達10多美元。（記者趙健／攝影）

精華 FAQ

  • 品牌推出Chicken & Waffles Sandwich，把美式經典甜鹹組合做成可手拿的三明治，搭配雞胸肉、培根、蜂蜜奶油與糖漿，8月24日已在全美上市，供應至11月14日。

  • 因為甜味華夫餅、鹹香培根與雞肉，加上糖漿和辣味炸雞的搭配出乎意料地平衡，許多網友認為越吃越上頭，甚至有人為了嚐鮮在得來速排隊超過1小時。

  • 最大爭議是價格偏高，南加州門市單點約10.35至11.05美元，紐約甚至超過14美元。雖然多數人覺得好吃，但也認為屬於嘗鮮型產品，不一定會常回購。

加州 蜂蜜 炸雞

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