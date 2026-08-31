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50車封路 20多暴徒闖超市搶劫 員工被迫躲藏反鎖自保

記者邵敏／即時報導
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有人砸破附近Superior Grocers超市窗戶，至少20人闖入店內搶掠。（...
有人砸破附近Superior Grocers超市窗戶，至少20人闖入店內搶掠。（谷歌地圖）

洛杉磯30日凌晨發生大規模街頭接管（street takeover）事件，超過50輛車封鎖路口進行危險駕駛，隨後至少20人闖入附近一家超市搶掠，店內員工一度躲到二樓並反鎖自保。警方趕抵後逮捕一人，事件目前仍在調查中。

據KTLA等多家媒體綜合報導，事件發生在8月30日凌晨4時30分至5時左右，地點位於南洛杉磯Manchester Avenue與San Pedro Street一帶。事發時，超過50輛汽車聚集封鎖路口，進行俗稱「甩尾」、「原地轉圈」等街頭接管活動，現場聚集大批圍觀者。

警方表示，期間有人砸破Green Meadows社區附近的Superior Grocers超市窗戶，至少20人闖入店內搶掠。店內貨架被翻亂，食物等商品散落一地，酒水也遭劫走。警方目前尚不清楚被搶商品的總價值，也未確定這家超市何時恢復營業。

事發時，三名正在店內工作的員工發現情況不對立即報警，他們躲到超市二樓並反鎖自保。警方抵達時，一些涉案人員已逃離現場，最終逮捕一人。警方表示，目前沒有接獲人員受傷報告。當地居民Jesus Javier-Garcia表示，案發時，警察人數遠少於搶劫者，「他們大概有80到100人，甚至更多，警察根本管不了。」

這起案件並非單一事件。同一晚，洛杉磯南區及周邊地區出現多起街頭接管。CBS報導，唐尼市（Downey）Florence Avenue與Lakewood Boulevard路口也有大批車輛聚集，視頻顯示汽車在路口高速原地轉圈，現場有人燃放煙火，圍觀者與車輛距離很近；另一段影片則拍到一名女子從原地轉圈的車輛中跌出。

當晚，洛杉磯市Gramercy Park一帶的Century Boulevard與Western Avenue也傳出街頭接管。MyNewsLA報導指出，多處活動造成道路交通混亂，警方及其他執法部門到場驅散人群。

街頭接管演變成搶劫，已不是洛杉磯近期首次發生。過去一段時間，東洛杉磯、Watts及唐尼市的AutoZone門市都曾在街頭接管活動期間遭闖入，其中部分門市甚至在短時間內多次被搶，一些藥房也遭闖入。

警局已加強打擊街頭接管活動，並透過調查及法院授權命令，追查活動參與者及觀眾，查獲相關車輛後可予以扣押。警方強調，街頭接管並非單純娛樂活動，參與者、圍觀者及周邊行人都可能面臨危險。資料顯示，2026年前三個月，由於當局嚴厲打擊，街頭接管事件全區下降53%。

精華 FAQ

  • 30日凌晨，南洛杉磯Manchester Avenue與San Pedro Street一帶有50多輛車聚集封路，進行甩尾、原地轉圈等危險街頭接管活動，並吸引大量圍觀者。

  • 當至少20人闖入Superior Grocers超市搶掠時，店內3名員工立即報警，並躲到二樓把門反鎖自保；警方到場時，部分涉案者已逃離。

  • 同一晚唐尼市Florence Avenue與Lakewood Boulevard，以及洛杉磯Gramercy Park一帶都傳出街頭接管，現場出現原地甩尾、煙火與交通混亂，警方到場驅散。

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