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時代雜誌首評全美大學 史丹福奪冠 加州這3校也入前十

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哈維穆德學院榮登時代雜誌「2026–2027年全美最佳大學」榜單全美第三名。（H...
哈維穆德學院榮登時代雜誌「2026–2027年全美最佳大學」榜單全美第三名。（Harvey Mudd College網頁）

紐約郵報報導，在一項最新的全美最佳大專院校排名中，位於北加州史丹福大學勇奪榜首，該州更有另外三所學校強勢擠進前十名。

《時代》雜誌首度發布的「2026–2027年全美最佳大學」榜單中，評估了全美500所大專院校，史丹福大學獲評為全美第一。

這座位處矽谷核心地帶的私立研究型大學在此次評比中表現亮眼，在「學習環境」、「學生發展成效」以及「對潛在學生的吸引力」等指標上均拿下極高評分。

其中占總評分比重最高（達75%）的「學生發展成效」項目中，該校獲得95.21%的高分；占總分15%的「學習環境」獲得99.82%；占其餘10%的「學校吸引力」得分則高達99.75%。

史丹福大學官方網站指出，這所加州頂尖學府由前加州州長兼聯邦參議員利蘭史丹福（Leland Stanford）及其夫人珍·拉思羅普·史丹福（Jane Lathrop Stanford）於1885年共同創立，紀念他們早逝的獨子小利蘭·史丹福（Leland Stanford Jr.）。

歷經120多年發展，史丹福大學如今已成為醫學、學術與科研領域的重鎮，目前在校學生人數超過1萬7000名。

除了史丹福大學，加州另有三所學校躋身全美前十強，且均為位於南加州的私立名校：哈維穆德學院、加州理工學院以及克萊蒙特·麥肯納學院。

坐落於克萊蒙的哈維穆德學院（Harvey Mudd College）榮登全美第三名。這所創立於1955年的小型文理學院僅有約900名學生，專注於科學、技術、工程與數學領域（STEM）的專業培育。

與此同時，位於巴沙迪那的知名學府加州理工學院（Cal Tech）名列全美第六。該校創立於1891年，以頂尖的理工科聞名，在校生僅約2500人，長期以來在學術界展現出遠超其規模的強大影響力。

克萊蒙·麥肯納學院（Claremont McKenna College）亦榜上有名，位列全美第九。該校成立於1946年，專精於非STEM領域，學生人數接近1400人。

本次排名由《時代》雜誌與數據平台Statista合作，分析來自美國教育部「綜合高等教育數據系統」（IPEDS）及「大學計分卡」（College Scorecard）的官方數據。

這份最新榜單再次顯示，加州各大學正展現實力，與美國東岸歷史悠久的知名學府分庭抗禮。

此外，在衡量全美大學培育畢業生長期職涯發展的「LinkedIn 2026年全美頂尖大學排名」中，史丹福大學名列全美第十；柏克萊加州大學、加州理工學院、南加州大學及克萊蒙特·麥肯納學院等四所加州名校，亦同步入選該排名的前四十強。

《時代》雜誌首度發布的「2026–2027年全美最佳大學」榜單中，評估了全美50...
《時代》雜誌首度發布的「2026–2027年全美最佳大學」榜單中，評估了全美500所大專院校，史丹福大學獲評為全美第一。圖為史丹福大學。(美聯社)

精華 FAQ

  • 在《時代》雜誌首度發布的2026–2027年全美最佳大學榜單中，史丹福大學名列第1，成為全美最佳大學。

  • 除了史丹福大學外，加州還有3所學校擠進前十，分別是哈維穆德學院第3名、加州理工學院第6名，以及克萊蒙特·麥肯納學院第9名。

  • 排名由《時代》與Statista合作，採用美國教育部IPEDS及College Scorecard官方數據，重點評估學生發展成效、學習環境與學校吸引力。

矽谷 加州 史丹福大學

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