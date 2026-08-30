同樣沒有合法身分 這類人比「走線客」更容易被ICE追蹤
同樣是在美國沒有合法移民身分，持簽證合法入境後逾期滯留的人，比俗稱「走線」的未經查驗越境者更容易被移民執法人員識別和追蹤。南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)最新報告指出，原因恰恰在這些人當初是「合法入境」，姓名、指紋、照片甚至地址等資料，早已掌握在美國政府手中。
AJSOCAL最新發布的「Beyond the Numbers: Visa Overstays of Asian Nationals」研究報告指出，簽證逾期是指外國人原本經合法程序獲准進入美國，但在獲准停留期限屆滿後，既沒有延期，也沒有轉換成其他合法移民身分，仍繼續留在美國。報告援引資料估計，簽證逾期者約占全美無合法移民身分人口的40%。
與未經查驗越境者不同，簽證持有人在合法入境前後，通常已經過背景調查、領館面談及入境程序。報告指出，美國國土安全部（DHS）因此掌握這些人的詳細個人及生物辨識資料，包括姓名、出生日期、指紋、照片，以及聯絡方式和地址等。一旦出入境紀錄顯示當事人可能逾期，美國移民暨海關執法局（ICE）即可利用這些紀錄進行身分識別和追蹤。
報告特別比較指出，未經查驗越境者可能缺乏可靠官方身分資料，增加執法人員確認身分的難度；但簽證持有人在背景調查和領事面談時已提供較可靠資料，減少了這種身分不確定性。因此，簽證逾期違規相對容易核實，ICE可據此發出出庭通知（Notice to Appear），並啟動遞解程序。
此外，研究還發現，亞洲國籍旅客並非更容易逾期。根據美國海關及邊境保護局（CBP）2023財年數據，在研究涵蓋的各類入境身分類別中，亞洲國籍人士的疑似境內逾期率低於所有國家旅客的整體水平。
在學生及交流訪客逾期事件最多的十個國家中，印度有5818起、中國3012起、菲律賓1023起，三個亞洲國家合計占該類別疑似境內逾期事件26%。
因為他們入境前後已經過背景調查、領館面談與入境程序，姓名、指紋、照片、聯絡方式和地址多半都在政府資料庫中，ICE可依出入境紀錄快速鎖定身分。 報告指外國人原本依法入境美國，但在獲准停留期限屆滿後，沒有申請延期，也沒有轉換其他合法身分，卻仍留在美國，即屬簽證逾期。 根據CBP 2023財年數據，亞洲國籍人士在各類入境身分類別中的疑似境內逾期率低於整體平均；學生及交流訪客逾期最多的國家中，印度、中國、菲律賓合計占26%。
精華 FAQ
因為他們入境前後已經過背景調查、領館面談與入境程序，姓名、指紋、照片、聯絡方式和地址多半都在政府資料庫中，ICE可依出入境紀錄快速鎖定身分。
報告指外國人原本依法入境美國，但在獲准停留期限屆滿後，沒有申請延期，也沒有轉換其他合法身分，卻仍留在美國，即屬簽證逾期。
根據CBP 2023財年數據，亞洲國籍人士在各類入境身分類別中的疑似境內逾期率低於整體平均；學生及交流訪客逾期最多的國家中，印度、中國、菲律賓合計占26%。
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