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有工卡無犯罪記錄 華男在機場遭便衣ICE埋伏逮捕

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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林先生在休士頓遭移民執法人員帶走後，被送往當地一處移民拘留設施，前後拘留12天。...
林先生在休士頓遭移民執法人員帶走後，被送往當地一處移民拘留設施，前後拘留12天。圖為拘留設施外觀。（Google Maps畫面）

正在等待庇護案件審理，卻先遭移民執法人員拘留。南加華人林先生表示，他日前與妻兒前往德州休士頓，在機場遭美國移民暨海關執法局（ICE）人員查驗身分後帶走，前後拘留12天才獲准保釋。他稱沒有犯罪紀錄，目前仍須定期向移民單位報到並等待移民法庭審理，工作及家庭生活嚴重受影響。

林先生回憶，事發當天，數名便衣ICE人員要求他出示證件，隨後稱其移民身分有問題，要求他前往另一處接受進一步調查，之後將他上銬並送往當地移民拘留設施。他表示，一家人的庇護申請仍在審理，他也持有政府核發的工作許可。

令他不解的是，妻子與孩子當時都在身旁。一家人以妻子為主申請人共同提出庇護申請，他是隨同申請人，最後卻只有他被帶走。「正常來講，如果我不合法，包括老婆、小孩都應該被抓。」

移民律師劉龍珠表示，持有工作許可只代表可以合法工作，不等同取得合法移民身分，也「不是一張免抓金牌」；庇護案件正在等待審理，也可能被拘留或進入遞解程序。他指出，刑事執法與移民執法屬不同體系，有沒有犯罪紀錄，不影響ICE對移民身分採取行動。

至於林先生的妻兒未被帶走，劉龍珠表示，移民執法以個人為單位，法律並未規定同一家庭成員必須全部拘留或全部不拘留，因此ICE可以只帶走其中一人。他推測，執法人員可能考量未成年子女需要有人照顧，因而未將夫妻二人同時帶走，但是否有相關內部政策，仍無法確定。

「剛開始還以為查清楚就會把我放了。」林先生說，直到進入拘留程序，才發現事情沒有想像中簡單，也不知道何時能夠離開。他被送進拘留設施後透過電話聯絡家人，家人隨即尋求律師協助；雇主得知消息後，出面擔任保釋人，協助辦理相關程序並繳納保釋金。林先生被拘留的第十天出席保釋庭並獲准保釋，相關程序完成後，又等候約兩天才離開拘留設施。

居留期間慢性病沒藥吃  

談到拘留期間生活，林先生表示，每天能做的事情有限，多數時間只能等待，最難熬的是不知道案件下一步如何發展。設施內飲食份量不足，他經常感到吃不飽，獲釋時體重明顯下降。而他患有慢性疾病，稱從遭拘留至獲釋都未取得平時服用的藥物；同一設施內也有其他被拘留者的傷病未獲及時處理，「裡面很多人生病，根本得不到有效的治療。」

獲釋並不代表案件結束。林先生表示，目前仍須依規定定期向移民單位報到，初步庭期已經排定，主要庭審日期則尚未確定。他原本正等待移民局安排庇護面談，遭拘留後，個人案件已轉入移民法庭，不再經過原本的面談程序，改由移民法官裁定。他認為，在目前政策環境下，案件獲准的難度很高；相較再次遭拘留，他更擔心庇護案件的最終結果，以及一家人能否繼續留在美國。

待審者外出時應帶護照

劉龍珠指出，近期有不少人在前往移民單位報到時遭拘留，但不依規定報到，可能被視為逃避移民程序，對案件更加不利，使當事人陷入兩難。他建議，移民案件待審者外出時應攜帶護照、工卡及申請收據等文件，面對執法人員詢問時可以保持沉默，但不可提供虛假資訊，尤其不能謊稱是美國公民，以免衍生刑事及移民後果。

這次拘留也直接衝擊家庭經濟。林先生說，被拘留期間無法工作，家中少了一份收入；獲釋後還須聘請律師、整理文件並配合報到，工作時間進一步受影響，律師費也是一筆不小負擔。如今案件前景未明，許多原本可以安排的事情都增加變數。

林先生質疑目前的移民執法方式。他認為，執法單位傾向鎖定有穩定工作、固定住所且案件仍在移民程序中的人，因為這些人較容易掌握，也較少反抗。他稱，在拘留期間接觸到的部分華人同樣沒有犯罪紀錄，這類執法不僅耗費人力及經費，也連帶衝擊當事人的家庭與生計。

劉龍珠表示，就大方向而言，目前移民執法有其法律依據，差別在於過去未如此大規模執行。他以道路限速為例，路段速限若為70哩，即使過去駕駛超速數哩很少被攔查，也不代表合法速限因此提高；執法人員若決定取締，仍可依法處理。

精華 FAQ

  • 他與妻兒前往休士頓時，遭便衣ICE查驗身分後帶走，隨即送入移民拘留設施。整個拘留過程持續12天，之後才在雇主協助擔保與繳納保釋金後獲准保釋。

  • 律師說明，工作許可只代表可以合法工作，並不等於取得合法移民身分，也不是免於被拘留的保證；而是否有犯罪紀錄，屬於刑事體系，並不限制ICE對移民身分採取行動。

  • 他獲釋後仍須定期向移民單位報到，案件也從原本的庇護面談轉入移民法庭審理，結果仍不明朗。同時，他無法工作、需支付律師費，健康與家庭收入都受到明顯衝擊。

ICE 南加 庇護

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