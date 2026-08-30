從「一句英文都不會」到經營連鎖超市 華女實現美國夢

安娜表示，在南加州7-Eleven加盟業者中，華人女性並不多，而她所經營的店面又位於西裔居民較多的社區，因此更希望透過實際行動回饋鄰里。（記者啟鉻／攝影）

在南加州 華人社區，不少來自中國東北的鄉親，憑著一股「敢闖、敢拚」的韌勁，在異鄉一步步闖出自己的天地。來自「冰城」哈爾濱的安娜（Anna Qiu），20多年前移民洛杉磯 時，幾乎一句英文都不會。從經營社區超市、寫字樓咖啡店，到16年前加盟7-Eleven便利店，她一路摸索、學習，在陌生語言和環境中站穩腳步。安娜自信地說：「我覺得已經實現了美國夢。」

16年前，安娜迎來人生一次重要機會。她用多年辛苦打拚、逐步累積的資金，在西裔居民較多的蒙地貝婁市（Montebello）接手一家7-Eleven便利店。在她看來，加盟知名連鎖品牌，除了品牌辨識度高，管理制度也更加完善。但對當時英語能力仍有限的她而言，加盟後的培訓和規章制度是一大挑戰。

大量的英文文件、營運規範和管理條文，需要一項項閱讀、理解並落實。「不懂就問」，成為她一路走過來的方法。不過相對語言難關，商店的物品失竊，是更棘手的問題。

看她新上任 員工偷商品

安娜接手店面時，部分原有員工仍留任。其中一員工見她剛接手，竟利用下班時間偷偷夾帶商品，甚至女友到店時，還拿店內食品免費招待。安娜很快察覺問題，並制止相關行為，她同時向員工說明店內規定及後果。在證據面前，該員工最終承認其行為，也因此遭解僱。安娜說，經營一家店，不只是把商品賣出去，更重要的是建立基本的管理秩序。

為追回一桶啤酒 她追到竊賊住處

有一次，一名住在附近街區的年輕女子來到店內，拿起一桶啤酒便往外跑。安娜發現後，立即追出去。一路追趕之下，她竟追到對方住處。最後，安娜帶著追回的啤酒回到店裡，店員們看到她一路跑回來，都露出驚訝又佩服的表情。

哈爾濱移民洛杉磯 從「一句英文不會」開始

安娜來自中國哈爾濱。20多年前移民美國後，她落腳華人聚集的阿罕布拉市。當時的她英語幾乎是零基礎，「我原來是學俄語的，一句英文都不會。」不過，語言沒有阻擋她創業的腳步。由於過去在中國有商業零售經驗，她在當地接手一家小型社區超市，原本以為只要肯吃苦，就能把生意做起來，沒想到開業不久便遭遇兩次持槍搶劫，而且都發生在白天，讓她蒙受不小損失。

安娜形容她的個性「很像男孩子」，也認為身上有東北人的性格，「越是有困難，就越敢闖。」在累積經驗的同時，她不斷尋找新發展機會。數月後，她轉往喜瑞都市，在一棟辦公大樓內經營咖啡店。「在寫字樓裡經營相對安全，但也要親力親為，賺的都是辛苦錢。」她說。這家咖啡店一做就是約四年。

不滿足現狀 決定挑戰連鎖品牌

安娜說，她是「不滿足現狀、喜歡為自己確立目標」的人。經營過社區超市和寫字樓咖啡店後，她把目標放得更遠，希望挑戰品牌連鎖事業。

當時，她雖然已移民美國多年，但英語程度仍主要停留在基本會話。要進入連鎖品牌經營領域，語言成為她必須跨過的門檻。「我沒有時間專門坐下來學英文，只能一邊做事、一邊學。」她說。每天面對不同的客人、員工和店務問題，也迫使她不斷使用英文溝通。

不只做生意 要回饋社區

安娜表示，業者除了做好生意，也需要與社區建立良好關係。新冠疫情期間，她曾向當地警局、消防局及醫療機構捐贈防疫物資，平時也積極支持社區活動、提供所需物品，並因此獲得聯邦眾議員趙美心和市政府的嘉獎。

她表示，在南加州7-Eleven加盟業者中，華人女性不多，而她所經營的店面又位西裔居民較多的社區，因此更希望透過實際行動回饋鄰里。她說：「我希望用自己的行動去感動別人，也影響更多人。」

來自「冰城」哈爾濱的安娜（Anna Qiu），20多年前移民洛杉磯時，幾乎一句英文都不會說。從經營社區超市、寫字樓咖啡店，到16年前加盟7-Eleven便利商店，她一路摸索、學習，在陌生的語言和環境中站穩腳步。（記者啟鉻／攝影）