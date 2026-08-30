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遭16所大學拒卻被谷歌搶 華裔學霸提告歧視迎轉機

記者子為/即時報導
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華裔青年Stanley Zhong與父親以種族歧視控告多所大學，如今其中一案迎來...
華裔青年Stanley Zhong與父親以種族歧視控告多所大學，如今其中一案迎來關鍵進展。（本報檔案照）

SAT考出近滿分、加權平均成績4.42，還在高中畢業前獲谷歌（Google）青睞，北加州華裔青年鍾史丹（音譯，Stanley Zhong）卻在申請的18所大學中遭16所拒絕。認為兒子受到招生歧視的父親鐘南（音譯，Nan Zhong），隨後與兒子控告多所大學；如今其中一案迎來關鍵進展，聯邦法官裁定，針對華盛頓大學的部分訴求可繼續審理。

據Fox News報道，鍾氏父子先後控告加州大學系統、華盛頓大學、密西根大學及康乃爾大學，指控這些學校採取帶有種族歧視的招生做法，使條件優秀的亞裔申請者處於不利地位。

華盛頓州西區聯邦地區法院法官James L. Robart8月7日對華盛頓大學提出的駁回訴訟動議作出裁定，部分批准、部分駁回。根據法院裁定書，鍾史丹依「1964年民權法案」第六章提出、控告華盛頓大學涉嫌種族歧視的訴求得以保留。

法官指出，校方電腦科學與工程學院的多元計畫曾設定目標，希望特定少數族裔學生比例達到西雅圖校區平均的15%。法院認為，訴狀所述內容及相關文件，在現階段足以合理支持鍾史丹所稱校方可能在招生中考慮種族、以達到族裔比例平衡的主張。

不過，這項裁定並不代表法院已認定華盛頓大學存在歧視。案件仍處於訴訟初期，目前僅判定相關指控達到繼續審理的門檻。法院同時駁回鐘南以個人身分提出的訴求，以及他代表未成年小兒子提出的訴求；鍾史丹依華盛頓州反歧視法提出的部分訴求，也因主權豁免而遭駁回。

鐘南表示，裁定讓案件得以進入證據開示程序，他們接下來可要求校方交出招生數據、內部文件及通信紀錄。他形容這是案件的重大進展。

華盛頓大學董事會則表示，校方對法院駁回多項訴求及三名原告中的兩人感到欣慰。校方發言人指出，電腦科學與工程學院的競爭非常激烈；華盛頓大學身為州內公立大學，會優先考慮本州居民，因此絕大多數外州申請者均未獲錄取。

現年21歲的鍾史丹於2023年從巴洛阿圖（Palo Alto）的Gunn High School畢業。他的SAT成績為1590分、滿分1600分，加權平均成績4.42，排名在畢業班前9%，並曾創辦獲亞馬遜網路服務（AWS）介紹的免費電子簽名平台。

鍾史丹申請18所大學後，只獲馬里蘭大學及德州大學奧斯汀分校錄取。他最終沒有入學，而是在2023年秋季接受谷歌的全職軟體工程師職位。家屬在法院文件中稱，該職位通常要求博士學位或具備同等實務經驗。

鐘南表示，家人花了一年多研究大學招生趨勢後才決定提告。案件公開後，已有數十個亞裔家庭聯絡他們，講述成績優秀的孩子接連遭大學拒絕的經歷。

精華 FAQ

  • 因為他SAT幾近滿分、成績優異，申請18所大學卻有16所拒絕錄取，家屬認為其中可能涉及對亞裔學生不利的招生歧視，才決定提告。

  • 聯邦法官裁定，鍾史丹依1964年民權法案第6章提出的種族歧視訴求可繼續審理，但多項其他訴求已被駁回，案件仍屬訴訟初期。

  • 他雖獲馬里蘭大學與德州大學奧斯汀分校錄取，最終未入學，而是在2023年秋季接受谷歌全職軟體工程師職位，家屬稱該職位通常要求博士或同等經驗。

谷歌 華裔 種族歧視

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