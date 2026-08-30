大米在多州召回 恐混不明異物 家中有這款快檢查

Lundberg Family Farms兩磅裝白色茉莉香米因可能混入不明異物遭召回，加州等13州均有銷售。（取自Lundberg Family Farms官網）

美國食品暨藥物管理局（FDA ）近日更新一項白米召回資訊，Lundberg Family Farms生產的白色茉莉香米（White Jasmine Rice）可能混入不明異物，全美共有逾2萬7000袋受到影響，銷售範圍包括加州 、紐約州 等13州。由於白米保存期限較長，消費者應檢查家中是否仍囤有涉事產品。

根據「People」雜誌報導，此次召回產品為Lundberg Family Farms兩磅裝白色茉莉香米，商品通用產品代碼（UPC）為073416-040281。受影響的批次共有兩批，批號分別為260201MA及260202MA，最佳食用日期則為2027年2月1日和2027年2月2日前。

相關產品共計逾2萬7000袋，合計超過5萬4000磅。FDA資料顯示，產品曾配送至加州、康乃狄克州、佛州、伊利諾州、路易斯安納州、北卡羅來納州、新罕布夏州、紐約州、賓州、田納西州、維吉尼亞州、華盛頓州及威斯康辛州。

Lundberg Family Farms產品通常可在Wegmans、Walmart、Target、Whole Foods及Giant等大型連鎖超市買到。不過，並非上述通路內所有同品牌白米均受到影響，消費者仍應以包裝上的UPC、批號及最佳食用日期為判斷依據。

這款產品在華人家庭中具有一定知名度。在社群平台小紅書上，不少華人網友曾推薦這款茉莉香米，稱其口感好、帶有明顯米香，也有人專門購買給嬰幼兒製作粥品等。

這項召回最早於今年4月由Wegmans公布，FDA近期進一步披露召回數量、配送地區等資訊，並將事件列為第二級召回（Class II）。根據FDA定義，第二級召回代表使用或接觸涉事產品，可能造成暫時性或可透過醫療方式逆轉的健康問題，但導致嚴重健康後果的可能性較低。

FDA公布的召回原因僅列為產品可能混入「異物」，並未進一步說明異物的具體種類。Lundberg Family Farms發言人29日表示，事件僅涉及單一生產批次，受影響產品數月前已從商店貨架下架，目前也沒有接獲因食用相關產品而生病的通報。

不過，由於這批白米的最佳食用期限要到2027年2月，部分消費者可能仍將產品存放在家中。民眾若購買過該品牌白色茉莉香米，應檢查米袋上的商品編碼及批號；若與召回資訊吻合，應停止食用，並聯絡原購買商店查詢退貨或退款方式。