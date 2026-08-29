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移民官咄咄逼人 翻譯又失準 華人綠卡面試陷危機

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移民官咄咄逼人 翻譯又失準 華人綠卡面試陷危機

記者張宏／洛杉磯即時報導
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以為帶個翻譯就能順利應對綠卡面試，沒想到卻可能因為一句話翻譯不準確，讓整場面談陷...
以為帶個翻譯就能順利應對綠卡面試，沒想到卻可能因為一句話翻譯不準確，讓整場面談陷入被動。（本報檔案圖）

以為帶個翻譯，就能輕鬆應對綠卡面試，沒想到可能因為一句話翻譯錯誤，讓整場面談陷入被動。一華人等了許久終於迎來綠卡面試，面對移民官近一小時針對工作和公司的連環追問，她與翻譯招架不住，最後移民官甚至不看其他材料，直接宣布已做出決定。華人律師提醒，英文不好不可怕，真正需要警惕的是翻譯失準和面試中關鍵信息遺漏。

一華人申請職業移民綠卡，終於等來綠卡面試，她覺得申請問題不大，只是擔心英語不一定能清楚理解和表達，因此選擇不請律師陪同而是帶了翻譯。面試時，移民官咄咄逼人，且圍繞其公司提出事無鉅細的問題，讓她和翻譯都不知道怎麼回答才合適。面試長達近一個小時，最後移民官不看其他材料，就直接說已經做出決定。該華人擔心可能因此拿不到綠卡。

移民律師許俊良表示，在面試時移民官都會盡量保持順暢的對話情景，這樣才能蒐集更多信息來讓主管隨後做出是否通過的決定。如果申請人覺得英文不佳，帶翻譯無可厚非，但翻譯要選對人。他曾親眼看到翻譯說的結結巴巴，他在旁邊也不敢打擾和糾正，因為可能會更讓移民官誤會；最後移民官受不了，問其是否是專業翻譯，該翻譯還理直氣壯地說，「我是專業的，我是老師。」移民官說，「不是，我是問你是不是專業的翻譯員（interpreter）。」

許俊良說，翻譯不是單純在美國待得久，會話沒問題就行。因為翻譯時一個用詞不準確，可能讓雙方會錯意或產生理解誤差。尤其如果翻譯不懂移民條款和相關法律動機，可能會漏掉一些重要信息。

因此，他建議面談最好帶上移民律師，很多申請人不帶律師，主要擔心移民官會覺得其案件可能有問題；但這有兩面性，去面試沒帶律師，移民官可能會想，是不是案子有問題導致律師不願意來。

律師郝琦表示，她有一個移民案件做了兩次面談，第一次面試翻譯很不好，她當場抗議翻譯準確性並糾正，如遇到不懂中文的律師陪同，聽不懂翻譯的準確性，可能導致面試不順暢，給移民官留下不好印象。許多翻譯的細節，如時間、用詞和理由等都很關鍵。

郝琦說，如客人英文不好，她都要求帶翻譯和律師，最好有認證熟悉移民環境的翻譯，有些人覺得律師和翻譯可互相替代，但兩者各司其職，翻譯無法做抗議和保護動作，律師不能做翻譯，替申請人說話。

精華 FAQ

  • 申請人原以為帶翻譯即可應對，沒想到翻譯表達不準，面對移民官對工作與公司細節的連番追問時無法順利回應，導致面試氣氛轉為被動，最後還被告知已做出決定。

  • 律師指出，翻譯不只是會說中文和英文就夠了，若用詞不精準、不了解移民條款與法律動機，就可能把關鍵資訊翻錯或漏掉，讓申請人與移民官產生誤解。

  • 律師建議英文不好者應找專業、熟悉移民情境的認證翻譯，並盡量讓移民律師陪同，因為翻譯負責語言轉達，律師則負責抗議與保護，兩者功能不同，不能互相替代。

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